Pronađeno tijelo Mirka Bojovića

Tijelo Mirka Bojovića /53/, čiji je nestanak prijavljen 14. aprila, pronađeno je u blizini žabljačkog sela Pometenici, potvrđeno je iz crnogorske Uprave policije.
"Obaviješteno je Više državno tužilaštvo i naložena je obdukcija", naveli su iz policije, a prenosi Srna.
Od nestanka Bojovića svakodnevno su organizovane potrage u kojima su učestvovali rodbina, građani vatrogasci i policija.
Provjeravani su podaci na telekomunikacionim baznim stanicama i snimci na brojnim video-kamerama na Žabljaku u drugim gradovima u Crnoj Gori.
