Tragedija u Slavonskom Brodu: Voz udario dvije žene, poginule na mjestu!

Autor:ATV
Komentari:0
Dvije ženske osobe poginule su kada ih je u Slavonskom Brodu udario voz, saopštila je brodsko posavska Policijska uprava.
Operativno-komunikacioni centar Policijske uprave brodsko-posavske sinoć u 21.50 dobio je dojavu da je u blizini Ulice Dragutina Račkog, na pružnom prelazu voz naletio na dvije ženske osobe, koje su tom prilikom smrtno stradale.
Policija sprovodi uviđaj kojim će biti utvrđene činjenice i okolnosti o tom događaju, navodi se u saopštenju, a prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
10 h0
Region
16 h0
Region
19 h0
Region
20 h0
Najnovije
Najčitanije
08
59
08
55
08
51
08
46
08
43
Trenutno na programu