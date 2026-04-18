Tragedija u Slavonskom Brodu: Voz udario dvije žene, poginule na mjestu!

Dvije ženske osobe poginule su kada ih je u Slavonskom Brodu udario voz, saopštila je brodsko posavska Policijska uprava.

Operativno-komunikacioni centar Policijske uprave brodsko-posavske sinoć u 21.50 dobio je dojavu da je u blizini Ulice Dragutina Račkog, na pružnom prelazu voz naletio na dvije ženske osobe, koje su tom prilikom smrtno stradale.

Policija sprovodi uviđaj kojim će biti utvrđene činjenice i okolnosti o tom događaju, navodi se u saopštenju, a prenosi Srna.