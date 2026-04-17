Musar: Najveća greška Brisela je odbijanje razgovora sa Moskvom

Autor:

ATV
17.04.2026 16:17

Предсједник Словеније Наташа Пирц Мусар
Foto: Tanjug/FOTO STA/ NEBOJŠA TEJIĆ

Najveća greška EU je što je Brisel odbijao da razgovara sa Moskvom, jer se nijedna kriza u svijetu ne može riješiti koliko se ne razgovara sa jednom od umiješanih strana, izjavila je predsjednik Slovenije Nataša Pirc Musar.

Ističući važnost razgovora sa Moskvom, Musarova je naglasila da se SAD neće zalagati za evropske vrijednosti tokom svojih razgovora sa Rusijom.

- Nismo pričali sa Rusima najmanje dvije godine, a sada kada SAD pričaju s njima, mi preklinjemo da budemo za pregovaračkim stolom - rekla je Musarova na Antalija diplomatskom forumu.

Musarova je napomenula da je svjesna "na čijoj je strani EU u ukrajinskom sukobu", ali da to ne mijenja činjenicu da je potrebno da se razgovara sa obje strane.

Kada se radi o pronalaženju rješenja za sukob u Rusiji, Musarova smatra da u svakim pregovorima mora postojati iskusan posrednik i obje strane moraju biti prisutne za stolom, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Licemjerje Forte probija sve mjerače: Evo šta je poručio Fajon i Pirc Musar

Vlada Srpske odgovorila Ljubljani: Zabrane za slovenačke diplomate

Crna Gora organizuje naredni samit Brdo-Brioni

U Crnoj Gori već počele tropske noći: Evo gdje se u narednim danima očekuje 36 stepeni

