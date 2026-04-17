Musar: Najveća greška Brisela je odbijanje razgovora sa Moskvom

Najveća greška EU je što je Brisel odbijao da razgovara sa Moskvom, jer se nijedna kriza u svijetu ne može riješiti koliko se ne razgovara sa jednom od umiješanih strana, izjavila je predsjednik Slovenije Nataša Pirc Musar.

Ističući važnost razgovora sa Moskvom, Musarova je naglasila da se SAD neće zalagati za evropske vrijednosti tokom svojih razgovora sa Rusijom.

- Nismo pričali sa Rusima najmanje dvije godine, a sada kada SAD pričaju s njima, mi preklinjemo da budemo za pregovaračkim stolom - rekla je Musarova na Antalija diplomatskom forumu.

Musarova je napomenula da je svjesna "na čijoj je strani EU u ukrajinskom sukobu", ali da to ne mijenja činjenicu da je potrebno da se razgovara sa obje strane.

Kada se radi o pronalaženju rješenja za sukob u Rusiji, Musarova smatra da u svakim pregovorima mora postojati iskusan posrednik i obje strane moraju biti prisutne za stolom, prenosi Srna.