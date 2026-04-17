Prevoznici u Crnoj Gori planiraju novu graničnu blokadu saobraćaja

Udruženje prevoznika Crne Gore planira novu graničnu blokadu teretnog saobraćaja koja bi trajala od ponedjeljka do petka sljedeće sedmice - jer im Vlada još nije obezbijedila uslove za poslovanje.

Udruženje je već prijavilo protest i čeka zvaničan odgovor Uprave policije, rekao je za Vijesti predsjednik Udruženja Đorđije Lješnjak.

Republika Srpska Vlada Srpske o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima

Prevoznici su u utorak 14. aprila započeli obustavu teretnog saobraćaja na svim granicama osim u Luci Bar, koja zvanično završava danas.

Oni su trodnevnu blokadu organizovali i krajem januara jer radna grupa Evropske komisije nije odobrila izuzetak za prevoznike sa zapadnog Balkana od novih šengen pravila, dok im Vlada kako tvrde, nije ispunila obećanja za povrat PDV-a u zakonskom roku, produženo radno vrijeme nekih graničnih službi, beneficirani radni staž za vozače.

Srbija Mehanizam ne želi da govori o mogućnosti liječenja generala Mladića u Srbiji

