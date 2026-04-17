Logo
Large banner

Prevoznici u Crnoj Gori planiraju novu graničnu blokadu saobraćaja

Autor:

ATV
17.04.2026 10:25

Komentari:

0
Foto: ATV

Udruženje prevoznika Crne Gore planira novu graničnu blokadu teretnog saobraćaja koja bi trajala od ponedjeljka do petka sljedeće sedmice - jer im Vlada još nije obezbijedila uslove za poslovanje.

Udruženje je već prijavilo protest i čeka zvaničan odgovor Uprave policije, rekao je za Vijesti predsjednik Udruženja Đorđije Lješnjak.

Prevoznici su u utorak 14. aprila započeli obustavu teretnog saobraćaja na svim granicama osim u Luci Bar, koja zvanično završava danas.

Oni su trodnevnu blokadu organizovali i krajem januara jer radna grupa Evropske komisije nije odobrila izuzetak za prevoznike sa zapadnog Balkana od novih šengen pravila, dok im Vlada kako tvrde, nije ispunila obećanja za povrat PDV-a u zakonskom roku, produženo radno vrijeme nekih graničnih službi, beneficirani radni staž za vozače.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

Blokada granica prevoznici

prevoznici

Granični prelaz

Protesti

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner