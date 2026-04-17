Marko Bulat priveden u policijsku stanicu

U porodičnom stanu poznatog pjevača Marka Bulata rano jutros došlo je do incidenta nakon kojeg je intervenisala policija.

Njegova supruga, Marija Bulat, prijavila je fizičko nasilje, saznaje Telegraf.

S njim će poslije Marijine prijave, policija obaviti informativni razgovor, kako bi utvrdili da li je došlo do nasilja između supružnika.

Istraga u toku

Nadležne službe trenutno rade na provjeri svih navoda prijave. Očekuje se da će biti uzeti iskazi oba aktera, a zavisno od stepena povreda i izvještaja dežurnih službi, biće odlučeno o daljem postupanju i eventualnim prijavama.

Par je i ranije punio novinske stupce različitim turbulencijama u privatnom životu, ali je ovaj jutrošnji incident bacio novo svjetlo na njihove porodične odnose. Marko i Marija Bulat se do ovog trenutka nisu zvanično oglašavali povodom ovih događaja.