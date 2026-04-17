Marko Bulat priveden u policijsku stanicu

17.04.2026 10:05

Марко Булат приведен у полицијску станицу

U porodičnom stanu poznatog pjevača Marka Bulata rano jutros došlo je do incidenta nakon kojeg je intervenisala policija.

Njegova supruga, Marija Bulat, prijavila je fizičko nasilje, saznaje Telegraf.

S njim će poslije Marijine prijave, policija obaviti informativni razgovor, kako bi utvrdili da li je došlo do nasilja između supružnika.

Istraga u toku

Nadležne službe trenutno rade na provjeri svih navoda prijave. Očekuje se da će biti uzeti iskazi oba aktera, a zavisno od stepena povreda i izvještaja dežurnih službi, biće odlučeno o daljem postupanju i eventualnim prijavama.

Par je i ranije punio novinske stupce različitim turbulencijama u privatnom životu, ali je ovaj jutrošnji incident bacio novo svjetlo na njihove porodične odnose. Marko i Marija Bulat se do ovog trenutka nisu zvanično oglašavali povodom ovih događaja.

Trojica muškaraca uhapšena zbog pljačke 20.000 evra

Više iz rubrike

Бивша супруга Хариса Џиновића Мелина Џиновић сједи

Scena

Na Melininoj svadbi svira jedan od omiljenih Harisovih bendova: Sin Kan neće biti na ceremoniji

2 h

0
Мелина Галић се сутра удаје за милионера! Ево гдје ће се одржати вјенчање

Scena

Melina Galić se sutra udaje za milionera! Evo gdje će se održati vjenčanje

11 h

0
"Нису ми дали да најавим опроштајни концерт": Лепа Лукић поручила да ће пјевати док је жива

Scena

"Nisu mi dali da najavim oproštajni koncert": Lepa Lukić poručila da će pjevati dok je živa

12 h

0
Бака прасе

Scena

Čuveni MMA borac udario Baku Praseta! Influenser pao i krenuo da jauče

12 h

0

10

27

Pokušao podmititi policiju, pa završio iza rešetaka

10

27

Fico: Rusi kleče samo kada vežu pertle

10

25

Prevoznici u Crnoj Gori planiraju novu graničnu blokadu saobraćaja

10

15

Mehanizam ne želi da govori o mogućnosti liječenja generala Mladića u Srbiji

10

15

Vlada Srpske o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima

