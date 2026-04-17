Marko Bulat priveden u policijsku stanicu

U porodičnom stanu poznatog pjevača Marka Bulata rano jutros došlo je do incidenta nakon kojeg je intervenisala policija.
Njegova supruga, Marija Bulat, prijavila je fizičko nasilje, saznaje Telegraf.
S njim će poslije Marijine prijave, policija obaviti informativni razgovor, kako bi utvrdili da li je došlo do nasilja između supružnika.
Nadležne službe trenutno rade na provjeri svih navoda prijave. Očekuje se da će biti uzeti iskazi oba aktera, a zavisno od stepena povreda i izvještaja dežurnih službi, biće odlučeno o daljem postupanju i eventualnim prijavama.
Par je i ranije punio novinske stupce različitim turbulencijama u privatnom životu, ali je ovaj jutrošnji incident bacio novo svjetlo na njihove porodične odnose. Marko i Marija Bulat se do ovog trenutka nisu zvanično oglašavali povodom ovih događaja.
