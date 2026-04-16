Čuveni MMA borac udario Baku Praseta! Influenser pao i krenuo da jauče

Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase zatražio je od Dušana Džakića da ga šutne, poslije čega je pao i jedva ustao kako bi sjeo na stolicu.

Na jednom video prenosu na platformi "Kik", Baka Prase je pozvao Dušana Džakića i Vasa Bakočevića da mu budu gosti, a jedan segment "epizode" bio je testiranje udarca MMA boraca.

Popularni Kiborg je tada prihvatio "izazov", uz napomenu da je bilo potrebno da upotrebi 35 odsto snage prilikom šutiranja. Uprkos tome što nije uputio najsnažniji udarac, influnser se stropoštao na patos i počeo da jauče od bolova.

Koliko je ozbiljna cijela situacija bila govori i to da mu je bilo potrebno određeno vrijeme da ustane, pa je uz pomoć svojih gostiju sjeo na stolicu. Pogledajte kako je to izgledalo: