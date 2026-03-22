Raskinuli Baka Prase i Milena! Jutjuber se oglasio i otkrio razloge

Popularni jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase i njegova djevojka Milena Stamenković navodno su raskinuli, a Baka Prase je otvoreno progovorio o razlozima njihovog prekida.

On je objasnio da Milena više ne živi sa njim, jer se jednostavno nije mogla nositi sa pritiskom javnosti.

- Kao što vidite u posljednje vrijeme Milene nema na lajvovima, aj što je nema na lajvovima, nego je nema ni ovdje kod kuće. Objaviću na Instagramu sve detaljno, neću sad da pričam o ovome, ali jednostavno nije mogla da se nosi sa tim pritiskom javnim i to je to šta da radiš. Tako da ono, bezveze... Nadam se da će ljudi da skapiraju to i da neće da me maltretiraju, jer kao nije ni meni lako, ali ono šta da radiš brate, dešava se - rekao je Baka Prase.

Scena Anja Bla upozorena u Dubaiju: "Potražite zaklon"

Inače, Milena Stamenković je jednom prilikom otkrila kako su se ona i Baka Prase upoznali.

- To je bilo leto 2021. godine u restoranu u na tvrđavi u Novom Sadu. Našli smo se na poslovnom sastanku. Ja sam došla sa drugaricom, on sa svojim društvom. U tom periodu je bilo planirano da se pojavim na Reši Tv-u gdje bih imala svoju emisiju inspirisanu Larom Kroft kao i segment u kojem bih vodila vremensku prognozu - napisala je ona, a na pitanje da li je bilo teško privići se na njegov način života iskreno je poručila:

- Jeste, mislim da se i dalje navikavam.

Ona je rekla i da je jutjuber privatno drugačiji nego kakvim se predstavlja.

Scena Baka Prase dobio zabranu: Ne može da izađe iz zemlje

- Najviše bih voljela da svi možete da ga vidite kroz moje oči. Za mene najbolji na svijetu - rekla je Milena.

Milena je godinama aktivna na mrežama, a sada kaže da je prije nekoliko godina htjela da se povuče sa istih.

- Prije četiri godine sam prošla kroz sajber nasilje i tada sam prvi put ozbiljno razmišljala da se povučem. Bio je to period koji me je naučio kakvih ljudi sve ima i koliko je važno sačuvati sebe i svoj mir... Srećna sam što sam tad uspjela da iskontrolišem svoje emocije i bijes i ne odreagujem. Onaj gore sve gleda - napisala je ona.