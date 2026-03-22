Objavljen snimak hapšenja Džastina Timberlejka

Snimak hapšenja američkog pjevača Džastina Timberlejka, kojeg je policija u junu 2024. godine u mjestu Sag Harbor, u oblasti Hemptons, zaustavila zbog sumnje da je vozio pod dejstvom alkohola, nakon što je, prema navodima policije, prošao znak „stop“ i skrenuo iz svoje trake, objavljen je danas.

Na video-snimku, kako navodi Skaj njuz, vidi se kako američki pop pjevač ima poteškoća da izvrši testove trezvenosti koje su mu naložili policijski službenici, uključujući hodanje po pravoj liniji i stajanje na jednoj nozi.

„Ovo su zaista teški testovi“, rekao je Timberlejk tokom testiranja.

Policija je prethodno saopštila da je pjevač zaustavljen nakon što je u centru mjesta prošao znak „stop“, skrenuo iz svoje trake i izašao iz svog vozila marke BMV, pri čemu se, kako se navodi, osjećao miris alkohola.

Timberlejk je policajcima rekao da je popio jedan koktel martini i da je pratio prijatelje ka njihovim kućama u mjestu koje se nalazi oko 160 kilometara istočno od Njujorka, navodi Tanjug.

Na pitanje policajca zašto se nalazi u tom mjestu, odgovorio je da je u toku njegova svjetska turneja.

Na dodatno pitanje čime se bavi, Timberlejk je uz zastajkivanje rekao: „Teško je objasniti… svjetska turneja. Ja sam Džastin Timberlejk.“

Na snimku se vidi kako mu policajci nalažu da hoda po pravoj liniji i da podigne jednu nogu, dok on u pojedinim trenucima djeluje uznemireno i izvinjava se, navodeći da mu srce ubrzano kuca.

„Biću ovdje cijelu noć? Vi ste ludi, čovječe“, rekao je Timberlejk nakon što mu je saopšteno da će zadržavanje trajati preko noći.

Advokati Timberlejka prethodno su pokušali sudskim putem da spriječe objavljivanje snimka, navodeći da bi to „devastiralo“ njegovu privatnost otkrivanjem „intimnih, ličnih i osjetljivih detalja“, kao i da bi nanijelo „tešku i nepopravljivu štetu“ njegovoj reputaciji kroz „javno ismijavanje i uznemiravanje“.

Međutim, u petak su priznali da snimak „ne predstavlja neopravdano zadiranje u privatnost“ prema zakonu o dostupnosti informacija i saglasili su se da može biti objavljen.

Timberlejk je u septembru 2024. godine priznao krivicu za blaži saobraćajni prekršaj u stanju smanjene sposobnosti.

U okviru nagodbe, pristao je da učestvuje u kampanji javne bezbjednosti o opasnostima vožnje pod dejstvom alkohola, a izrečena mu je novčana kazna od 500 dolara, 25 sati društveno korisnog rada i zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 90 dana.