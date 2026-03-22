Novi potpuni kolaps: U mraku ostalo 10 miliona ljudi

Cijela Kuba sinoć je ponovo ostala bez struje, što predstavlja drugi potpuni kolaps elektroenergetskog sistema u manje od sedam dana, ostavivši u mraku više od 10 miliona ljudi. Kubansko ministarstvo energetike potvrdilo je da je došlo do potpunog isključenja nacionalnog sistema i da su pokrenuti protokoli za njegovu obnovu, prenosi CNN.

Kolaps se dogodio dok se ostrvo još oporavljalo od prethodnog prekida snabdijevanja u ponedjeljak, prvog otkako su Sjedinjene Američke Države ranije ove godine počele blokirati isporuke goriva iz Venecuele. Neposredno prije subotnjeg nestanka struje, državna elektroprivreda upozorila je da se u večernjim satima, tokom vršne potrošnje, očekuje manjak od 1704 megavata.

Tramp o „preuzimanju“ Kube

Američki predsjednik Donald Tramp posljednjih sedmica često govori o Kubi, predviđajući skori kolaps tamošnje komunističke vlasti. U ponedjeljak se javno zapitao da li će imati „čast da preuzme“ ostrvo.

„Znate, cijeli život slušam o Sjedinjenim Državama i Kubi – kada će Sjedinjene Države imati čast da preuzmu Kubu? To je velika čast“, rekao je Tramp u Bijeloj kući. „Preuzeti Kubu na neki način, da, preuzeti je – mislim, bilo da je oslobodim ili preuzmem, mislim da s njom mogu raditi šta god želim.“

Predsjednik je odbio da odgovori na pitanje da li bi operacija „preuzimanja“ Kube uključivala istu vrstu sile kao američko hapšenje venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura u januaru.

Kubanski odgovor i teška kriza

Kubanski predsjednik Migel Dijas-Kanel juče je, u obraćanju međunarodnim aktivistima koji dostavljaju humanitarnu pomoć na ostrvo, izjavio da njegova vlada priznaje kako „može doći do napada na Kubu“ i da se u skladu s tim priprema.

Prošle sedmice Dijas-Kanel je u obraćanju naciji potvrdio da Kuba vodi razgovore s američkim zvaničnicima o ukidanju embarga na gorivo. Kubanska vlada je u međuvremenu naglasila da ne namjerava pregovarati o svom političkom sistemu.

Kuba je pod strogim američkim ekonomskim embargom otkako su revolucionari predvođeni Fidelom Kastrom 1959. godine srušili režim Fulgensija Batiste. Zemlja je i ranije prolazila kroz teške ekonomske krize, poput takozvanog „Posebnog perioda“ nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine, kada je presušio glavni izvor spoljne pomoći komunističkoj vlasti.

Ova posljednja kriza jednako je ozbiljna. Nedostatak goriva iz Meksika i Venecuele gotovo je zaustavio turizam na ostrvu, poremetio obrazovni sistem, smanjio obim usluga u bolnicama i onemogućio poljoprivrednike da svoje proizvode plasiraju na tržište.

