Situacija izmiče kontroli: Uskoro pred nama nestašica hrane i jeftine energije

Profesor Đang Sjuecin, poznat po iznenađujuće tačnim predviđanjima globalnih događaja, iznio je pesimistično viđenje razvoja aktuelnih globalnih dešavanja prognozirajući globalnu nestašicu hrane i kraj jeftine energije što će u potpunosti promijeniti svijet koji znamo.

On je u intervjuu za američkog novinara Takera Karlsona iznio predviđanje da bi sukob u Iranu mogao trajati godinama kao i u Ukrajini što će imati dramatične posljedice po globalnu ekonomiju.

Intervju sa Takerom Karlsonom

Situacija izmiče kontroli

"Već sada vidimo ozbiljne posljedice: otkazuju se letovi u jugoistočnoj Aziji zbog nedostatka goriva, a građani se pozivaju da ostanu kod kuće. Za nekoliko mjeseci očekuju se nestašice hrane, što znači uvođenje racionisanja. Nedavno je došlo do velike eskalacije: Izrael je gađao najveće gasno polje u Iranu, a Iran uzvratio napadom na energetsku infrastrukturu zemalja Persijskog zaliva. Iran je jasno poručio da mu je cilj da cijena nafte dostigne 200 dolara po barelu, što bi imalo ogroman uticaj jer globalna ekonomija zavisi od jeftine energije", smatra Sjuecin.

On predviđa da će Amerika na kraju poslati kopnene snage u Iran, a da će Ormuški moreuz postati sporna zona.

"Druge države će biti uvučene — Saudijska Arabija razmatra ulazak u rat, a ima odbrambeni pakt sa Pakistanom. Situacija izmiče kontroli. Nedavno je ubijen Ali Laridžani, faktički lider iranskih ratnih napora. On je bio pragmatičan političar koji je mogao da pregovara o miru. Njegovim ubistvom nestao je prostor za deeskalaciju. Obje strane sada idu ka dugotrajnom ratu, sa veoma teškim posljedicama po globalnu ekonomiju", smatra Sjuecin.

On objašnjava da SAD u ovom trenutku nemaju izlaz. Ako bi pokušale pregovore, Iran bi tražio oko bilion dolara reparacija i trajno povlačenje Amerike sa Bliskog istoka.

"To bi dovelo do toga da zemlje Persijskog zaliva postanu zavisne od Irana. Te zemlje su osnova petrodolara — prodaju naftu u dolarima i novac vraćaju u američku ekonomiju. Ako bi odustale od dolara, to bi imalo ozbiljne posljedice po SAD. Takođe bi došlo do lančanih reakcija: Japan i Južna Koreja bi zaključili da SAD više ne mogu garantovati bezbjednost. Evropa bi se zapitala zašto ratuje sa Rusijom. To bi značilo kraj dolara kao globalne rezervne valute. SAD imaju 39 biliona dolara duga, a njihova ekonomija zavisi od toga da druge zemlje kupuju dolar. Zato su SAD praktično „zarobljene“ u ovom sukobu", smatra profesor Sjuecin.

Globalni ekonomski efekti za dvije godine

Kako će svijet izgledati za dvije godine? Sjuecin predviđa da će ovaj rat ubrzati tri ključna trenda jer energija više nije jeftina i dostupna.

"Prvi veliki trend je deindustrijalizacija, što znači da trenutno imate previše ljudi koji žive u gradovima. To je moguće sve dok možete da uvozite jeftinu energiju i hranu. Ali kada nestanu jeftina energija i hrana, onda su vam potrebni ljudi koji će raditi na poljima i proizvoditi hranu za ekonomiju. Zbog toga morate da smanjite industrijsku zavisnost i smanjite zavisnost od energije. To je jedan od glavnih trendova koji bismo uskoro mogli vidjeti. Drugi veliki trend je remilitarizacija. Ranije smo imali Pax Americana (Paks Amerikana), gdje su Sjedinjene Države u suštini garantovale globalni mir i sprečavale države da ulaze u međusobne ratove. Na primjer, Tramp je posredovao u prekidu vatre između Indije i Pakistana, jer između tih zemalja postoji veliko neprijateljstvo. Ali sada, kada Amerika više nema auru nepobjedivosti i kada njena vojska više ne djeluje svemoćno, ona više nema moć da sprečava druge da ulaze u sukobe. Zato države moraju ponovo da se naoružavaju, posebno one poput Japana koje su se ranije previše oslanjale na američku zaštitu. To je drugi trend — remilitarizacija svijeta. Treći veliki trend je merkantilizam, što znači da, kako je globalna trgovina narušena, države — posebno razvijene industrijske zemlje kao što su Japan i Njemačka — moraju da izgrade sopstvene, nezavisne i samodovoljne lance snabdijevanja. Srećom, Amerika nema taj problem jer je zapadna hemisfera izuzetno bogata prirodnim resursima. Ali ako ste Japan ili Njemačka, onda morate da se širite i obezbijedite resurse kako biste održali industrijsku moć. To su tri glavna trenda koja bismo mogli vrlo brzo vidjeti.".

Istok će biti pogođeniji više nego zapad

Na konstataciju Karlsona da nije samo Zapad taj koji je zaključan u trenutnom sistemu, gdje oni troše, a Istok proizvodi, nego je i Istok zaključan u proizvodnji.

"Da, da. I rekao bih — Istok će biti mnogo više pogođen nego Zapad, jer je bogatstvo zapadne hemisfere ogromno. Zapadna hemisfera je samodovoljna. To nije slučaj sa jugoistočnom Azijom. Ona je veoma zavisna od energije iz inostranstva", kaže Sjuecin.

On predviđa da bi uz sukob u Ukrajini, najgori mogući scenario doveo do gladi u Africi jer veliki dio hrane i energije održava afričku ekonomiju.

"Nažalost, najveći gubitnik ovog rata — bez obzira kako se završi, čak i ako Amerikanci pobijede — jesu zemlje Zaliva. Jer su u posljednjih 30 do 40 godina u suštini izgrađene na iluziji. To je u osnovi pustinja sa vrlo malo slatke vode i poljoprivrede, pa ne može da izdrži veliku populaciju. Ali uz petrodolar i američku vojnu zaštitu, te zemlje su mogle da ulažu u tehnologiju koja omogućava rast stanovništva — postrojenja za desalinizaciju, modernu infrastrukturu. Zato smo vidjeli ogroman rast u Dubaiju, Kataru, Rijadu. Ovaj rat je razbio tu iluziju i otkrio ograničenja zemalja Zaliva. Na primjer, Dubai se godinama predstavljao kao siguran, kosmopolitski, otvoren poreski raj. Mnogi bogati ljudi su se doselili tamo. Ali kada imate situaciju da dronovi pogađaju hotele, ta slika se ruši. A kada se ta iluzija jednom razbije, više se ne može obnoviti. Ideja Dubaija kao budućeg Njujorka ili Londona, finansijskog centra regiona", naglašava Sjuecin.

Šta bi Amerika trebalo da uradi?

Šta bi profesor Đang Sjuecin uradio da je na mjestu Donalda Trampa, on objašnjava.

"Prvo bih priznao da su svi ovi događaji povezani — trgovinski rat sa Kinom, rat u Ukrajini, rat na Bliskom istoku. Američko carstvo je previše rastegnuto i uključeno svuda, što omogućava protivnicima da ga uvlače u beskrajne ratove. Ono što bih uradio jeste da okupim sve — Rusiju, Kinu, Iran — i predložim novi svjetski poredak zasnovan na partnerstvu. Ranije je Amerika bila hegemon, dolar je bio rezervna valuta. Sada je potreban dijalog u kojem se svi poštuju, gdje Amerika više nije nametljiva sila, već partner u stvaranju novog ekonomskog sistema koji koristi svima".