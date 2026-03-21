Izrael najavio prelomni trenutak: Postaje još gore i žešće

ATV

21.03.2026

12:11

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da će napadi na Iran biti intenzivirani naredne sedmice.

Kac je u obraćanju vojnim zvaničnicima rekao da će mete izraelskih i američkih udara biti "iranski teroristički režim i infrastruktura na koju se on oslanja".

On je dodao da je Izrael odlučan da nastavi da vodi ofanzivu protiv, kako je naveo, iranskog terorističkog režima, da eliminiše njegove komandante i osujeti njegove strateške kapacitete, dok se ne ukloni svaka bezbjednosna prijetnja Izraelu i interesima SAD u regionu.

"Izraelska vojska je jaka, a izraelski domaći front je snažan i nećemo stati dok svi ratni ciljevi ne budu ostvareni", naglasio je Kac, a prenosi portal "Tajms of Izrael".

