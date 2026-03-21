Vašington odobrio prodaju iranske nafte

21.03.2026

09:09

Вашингтон одобрио продају иранске нафте

Administracija SAD odobrila je prodaju iranske nafte na moru na 30 dana u najnovijem pokušaju da ublaži cijene ovog energenta, saopštio je ministar finansija Skot Besent.

Privremeno ukidanje sankcija će donijeti oko 140 miliona barela nafte na globalna tržišta i pomoći će u smanjenju pritiska na snabdijevanje energijom, objavio je Besent na Iksu.

Licenca, objavljena na veb-stranici Ministarstva finansija, precizira da se iranska nafta može uvoziti u SAD da bi se završila njena prodaja ili isporuka.

SAD nisu uvozile iransku naftu u značajnijoj količini od kada je Vašington uveo sankcije Iranu nakon revolucije 1979. godine.

Kuba, Sjeverna Koreja i Krim su među regijama koje nisu obuhvaćene licencom. Sankcije protiv njih ostaju na snazi do 19. aprila, prenosi Srna.

