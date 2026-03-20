Cijena zlata ide ka najvećem nedjeljnom padu od 1983.

Tanjug

20.03.2026

20:09

Foto: Pixabay

Cena zlata pala je danas za dva odsto na oko 4.570 dolara po unci i na putu je najvećeg nedeljnog pada od 1983. godine.

Do toga je došlo jer je eskalacija tenzija na Bliskom istoku dovela do vrtoglavog rasta cijena energije i potkopala nade za kratkoročno smanjenje kamatnih stopa, prenio je Trejding ekonomiks.

Ovaj plemeniti metal nastavio je da gubi vrijednost nakon izvještaja da Pentagon raspoređuje tri ratna broda i hiljade marinaca u region, što je navelo trgovce da uračunaju 50 odsto šansi za povećanje kamatne stope Federalnih rezervi (FED) do oktobra usljed strahova od održive inflacije.

Cijena sigurnog metala padala je svake nedjelje od američko-izraelskih napada na Iran prošlog mjeseca, pod pritiskom rastućih prinosa državnih obveznica, jačeg dolara i ostvarivanja profita, jer su investitori likvidirali pozicije kako bi nadoknadili gubitke na drugim mjestima.

Federalne rezerve, Evropska centralna banka, Banka Engleske i Banka Japana su ranije ove nedjelje zadržali kamatne stope na stabilnom nivou, ali su signalizirale spremnost da dodatno pooštre monetarnu politiku ako inflatorni pritisci potraju.

