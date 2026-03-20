"Šume čuvar biodiverziteta": UNIBL obilježio svjetski dan šuma

Danas je više nego ikada jasno da je pitanje očuvanja šuma pitanje opstanka i odgovornosti. Šume su čuvar biodiverziteta, regulator klime i izvor čistog vazduha i vode, ali i snažan pokretač održivog ekonomskog razvoja.

“To je posebno izraženo u Republici Srpskoj gdje se veliki broj pogotovo ovih manjih opština u svom razvoju isključivo oslanja na šumarstvo kao privrednu granu. Mi smo svjesni da je kod nas šuma jedan od najvažnijih prirodnih resursa", rekao je Vojislav Dukić, dekan Šumarskog fakulteta UNIBL.

Baš zato, Vlada Srpske je u decembru usvojila Strategiju razvoja šumarstva kojom su definisani strateške ciljevi. U Srpskoj imamo 36 zaštićenih područja. Nadležna ministarstva i akademska zajednica rade na proširenju obuhvata zaštićenih područja i unapređenju već postojećih, prije svega u turističkom smislu.

"Neke konkretne aktivnosti su bile te da smo zaštićeno područje Tara povjerili na upravljanje opštini Foča koja ima jasan plan viziju i mogućnost da na tom području maksimalno turistički potencijal iskoristimo. Sa druge strane na moju inicijativu koju je prihvatio ministar prosvjete predloženo je na zajedničkom sastanku aktiva direktora osnovnih i srednjih škola da sve škole u Republici Srpskoj bar jednodnevne izlete koje organizuju upravo u posjeti naših zajedničkih područja", rekao je Bojan Vipotnik, ​ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

Nastavni kadar šumarskog fakulteta važan je dio akademske zajednice banjalučkog Univerziteta posebno unutar međunarodnih projekata.

“Dio svojih usavršavanja su proveli na univerzitetima u EU donijeli su ta iskustva koja su stekli na UNI u EU na naš UNI. Ono po čemu se ističe Šumarski fakultet jeste učešće na međunarodnim projektima", rekao je Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjaluci.

“Zadovoljstvo mi je što dajemo do značaja da pokazujemo koliko su šume važan resurs za održivost, za životnu sredinu, za drvoprivredu, za drvoprerađivače i naravno sveukupno za Republiku Srpsku" , rekao je Blaško Kaurin, v.d. generalnog direktora Javnog preduzeća šumarstva "Šume Republike Srpske".

Studenti Šumarskog fakulteta priredili su izložbu posvećenu istoriji herbarijuma, poseban segment je posvećen herbarijumu u Banjaluci koji je 2023. registrovan u Međunarodnoj bazi i jedini je zvanično registrovan u Republici Srpskoj.

Organizovan je i literarni konkurs za učenike osnovnih škola. Nagrade su obezbijedile Šume Srpske koje svake godine stipendiraju četiri najbolja studenta Šumarskog fakulteta, što kako kažu, planiraju i u budućnosti.