Cijene na pumpama u Srpskoj iz dana u dan rastu, dizel prelazi 3.30 KM

Cijena Brent nafte na svjetskom tržištu u blagom je padu i tokom dana je bila oko 110 dolara. Međutim, cijene na pumpama u Republici Srpskoj iz dana u dan rastu.

Tako je cijena evrodizela danas između 3.10 i 3.30, na pojedinim pumpama i više.

Iz Privredne komore Srpske kažu da je teško prognozirati situaciju.

Ekonomija Zašto je gorivo u Evropi skupo kada uvozi samo 6% sa Bliskog istoka?

- Što se tiče snabdjevenosti tržišta Republike Srpske, ono je možemo slobodno reći dobro snabdjeveno, derivata ima dovoljno. Kad pogledate zemlje okruženja one se već susreću sa određenim problemima, da im nestaju benzinske pumpe bez goriva, restrikcije u snabdijevanju. Kod nas još uvijek nema tih problema - rekao je Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske.