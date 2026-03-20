Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

ATV

20.03.2026

14:13

Какво нас вријеме очекује сутра?
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje toplije vrijeme sa sunčanim intervalima, uz postepeno naoblačenje tokom dana i maksimalnu temperaturu od 10 do 15 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti pretežno vedro sa više oblaka na zapadu, a tokom dana oblačnost će se širiti od zapada uz smjenu sunca i oblaka. U brdsko-planinskim predjelima moguća je slaba prolazna kiša.

Bizarno: Mrtvoj ženi pisali saobraćajnu kaznu

Uveče se u većini krajeva očekuje pretežno oblačno vrijeme, bez većih padavina, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha kretaće se od minus jedan do četiri, dok će maksimalna iznositi od 10 na istoku do 15 stepeni na sjeveru i jugu.

Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na planinama pojačan, a u Hercegovini povremeno i jak.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava promjenljivo vrijeme sa sunčanim periodima, uz slabu kišu mjestimično, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Ni slučajno ne kupujte jaja ako na njima primjetite ovaj detalj

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Čemerno dva, Sokolac i Ivan Sedlo četri, Mrakovica pet, Gacko šest, Livno i Sarajevo sedam, Srebrenica devet, Višegrad i Tuzla 10, Banjaluka i Prijedor 11, Bijeljina, Bileća, Doboj i Zvornik 12, Trebinje 14, te Mostar 15 stepeni Celzijusovih.

Vremenska prognoza

RHMZ

Pročitajte više

Повремена обустава саобраћаја у Бањалуци

Banja Luka

Povremena obustava saobraćaja u Banjaluci

47 min

0
Хиперсоничне ракете

Region

Hrvati u panici zbog srpskih raketa: Ponovo prijete traktorima

48 min

0
Уведене важне олакшице за пацијенте у Дому здравља Бањалука

Banja Luka

Uvedene važne olakšice za pacijente u Domu zdravlja Banjaluka

55 min

0
Стиже омега ћелија, туристичке дестинације на удару

Svijet

Stiže omega ćelija, na udaru popularna turistička mjesta

56 min

0

Više iz rubrike

Прољеће стиже чак 26 дана раније, али то уопште није добро

Društvo

Proljeće stiže čak 26 dana ranije, ali to uopšte nije dobro

1 h

0
Стигла препорука послодавцима: Уведен још један нерадни дан

Društvo

Stigla preporuka poslodavcima: Uveden još jedan neradni dan

1 h

0
УИО продаје заплијењене слаткише у Бањалуци

Društvo

UIO prodaje zaplijenjene slatkiše u Banjaluci

1 h

0
м:тел ИПТВ

Društvo

Novo lice m:tel IPTV-ja stiže na vaše ekrane

2 h

0
  • Najnovije

  • Najčitanije

14

45

Otkrivena iznenađujuća veza između mačaka i ljudi oboljelih od raka

14

40

Sud prihvatio jemstvo za puštanje na slobodu Aca Đukanovića

14

36

Angelina Topić osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu

14

29

Znate li zašto prvi dan proljeća više nije 21. mart

14

29

Lukašenko: Tramp nam je predložio veliki sporazum

