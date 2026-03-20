Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje toplije vrijeme sa sunčanim intervalima, uz postepeno naoblačenje tokom dana i maksimalnu temperaturu od 10 do 15 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti pretežno vedro sa više oblaka na zapadu, a tokom dana oblačnost će se širiti od zapada uz smjenu sunca i oblaka. U brdsko-planinskim predjelima moguća je slaba prolazna kiša.

Uveče se u većini krajeva očekuje pretežno oblačno vrijeme, bez većih padavina, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha kretaće se od minus jedan do četiri, dok će maksimalna iznositi od 10 na istoku do 15 stepeni na sjeveru i jugu.

Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na planinama pojačan, a u Hercegovini povremeno i jak.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava promjenljivo vrijeme sa sunčanim periodima, uz slabu kišu mjestimično, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Čemerno dva, Sokolac i Ivan Sedlo četri, Mrakovica pet, Gacko šest, Livno i Sarajevo sedam, Srebrenica devet, Višegrad i Tuzla 10, Banjaluka i Prijedor 11, Bijeljina, Bileća, Doboj i Zvornik 12, Trebinje 14, te Mostar 15 stepeni Celzijusovih.