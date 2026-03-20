Бизарно: Мртвој жени писали саобраћајну казну

20.03.2026
Необичан и готово невјероватан случај је забиљежен у румунском граду Клуж-Напока. Недавно је откривено да је полиција издала казну за непрописно паркирање жени која је преминула 2020. године.
Све је почело у прољеће 2023. године, када су полицајци примјетили аутомобил на тротоару, што је представљало прекршај у складу са саобраћајним прописима.
Издали су казну од 200 леја (око 40 евра), али је касније утврђено да је власница четвороточкаша преминула у јулу 2020. године.
Из тог разлога, брат је покушао да оспори казну, објашњавајући да није могла да се непрописно паркира, јер није била међу живима.
И поред овог аргумента, суд је одбио захтјев за поништавање казне. Разлог? Једноставно процедуралне природе - брат није имао права да се жали, јер казна није издата на његово, већ на име покојне власнице.
Суд је објаснио да само особа која је директно прекршила закон или, у неким случајевима, друге овлашћене особе могу оспоравати прекршајну пријаву.
Локални медији преносе да се жалба на одлуку суда може поднијети у року од 30 дана, преноси Цлијенеии.
