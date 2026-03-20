Повремена обустава саобраћаја у Бањалуци

Аутор: АТВ
20.03.2026
13:58
Коментари:0
Због радова на градском вреловоду, у суботу, 21. марта, у периоду од девет до 14.00 часова, доћи ће до повремене обуставе саобраћаја на Булевару Степе Степановића, на споју са Улицом Мајке Југовића, саопштено је из Одјељења за саобраћај и путеве.
За вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин од стране припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Бања Лука
Моле се сви учесници у саобраћају за опрез и разумијевање, због отежаног одвијања саобраћаја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
45
14
40
14
36
14
29
14
29
Тренутно на програму