Hrvati u panici zbog srpskih raketa: Ponovo prijete traktorima

Dok hrvatski državni vrh, predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković pokušavaju preko medija da se dogovore da poslije pet godina održe sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost, tema hrvatskih medija i dalje su supersonične rakete CM-400 u posjedu Srbije, koje se koriste za nove prijetnje Srbima u Hrvatskoj iz ekstremno desnog Domovinskog pokreta, partnera HDZ-a u vlasti.

Potpredsjednik Domovinskog pokreta Stipe Mlinarić, koji je i poslanik u Saboru, Srbima u Hrvatskoj je u emisiji Otvoreno na HRT-u zaprijetio traktorima.

Prije nego što ispale te rakete na Hrvatsku neka prvo upale traktore jer će proći isto kao što su prošli '95. godine - ko takne u Hrvatskoj Hrvate tako prolazi - poručio je Mlinarić, aludirajući na kolonu srpskih izbjeglica tokom vojno-policijske akcije Oluja, kada je iz Hrvatske protjerano 250 hiljada Srba, a više od 2.000 njih se i danas vodi kao nestalo.

Mlinarić tvrdi da je nemoguće da je Kina prodala rakete CM-400 Srbiji, a da za to nisu znale hrvatske obavještajne službe, ali i one zapadnoevropske, američke ili izraelske.

Ostaje pitanje jesu li to uopšte prave rakete i od toga treba krenuti ili je to stavljeno na onaj MIG dvosjed, što sam čitao od ljudi kojima je to zanimanje, koji su rekli da ta raketa ide na jednosjed MIG-29 - rekao je Mlinarić i dodao:

"Treba provjeriti jesu li to stvarne rakete ili su to makete koje (predsjednik Srbije Aleksandar) Vučić koristi za svoje izbore koje će imati krajem godine ili na proljeće gdje on pokušava sebe da pokaže jačim nego što je".

Poslanik HDZ-a Nikola Madžar je u istoj emisiji HRT-a rekao da Hrvatska više nema vremena ako želi da zaštiti bezbjednost i stabilnost Hrvatske i svojih građana. Dodao je da najviši državni zvaničnici treba da sjednu i konstruktivno razgovaraju.

Podsjetio je da bi višecjevni bacači raketa HIMARS u Hrvatsku trebalo da stignu početkom ili sredinom 2028. godine, negirajući određene navode u medijima da Vlada "kupuje kao krkani". Rekao je i da opremanje i modernizacija Hrvatske vojske nije politička ni odluka jednog ministra već stručnjaka iz Glavnog štaba i oficira kojima je to zadatak i posao i koji na temelju strateških sigurnosnih procjena donose odluke o opremi Hrvatske vojske.

"Na taj način ćemo i na ovu raketu (u Srbiji) donijeti odgovor", rekao je Madžar.

Nezavisni poslanik Nino Raspudić smatra da je veći problem od toga što je Srbija nabavila kineske rakete to što dvije ključne osobe odgovorne za sigurnost i odbranu Hrvatske se de fakto više bave vlastitim sukobom i animozitetom nego sigurnošću Hrvatske.

Naveo je i da bi se možda mogle zvati "prištinke" ili "sarajevke" jer je vrlo teško da bi se one upotrebile protiv zemlje koja je članica NATO-a dok god je savez još uvijek funkcionalan.

Ponovio je i da bi odgovor na pitanje "posjeduje li Srbija zbilja kineske rakete CM-400" trebalo potražiti kod Kine, odnosno kineskog ambasadora u Hrvatskoj na sličan način kao što je predsjednik Milanović nedavno postupio sa izraelskim ambasadorom.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će nove rakete Vojske Srbije biti predstavljene ove godine oko Vidovdana.

Vojska Srbije potvrdila je da je uvela ove rakete u naoružanje, čime je postala prva evropska država koja raspolaže ovakvom vrstom oružja.

Dok svjetski portali pišu o raketama, Zagreb diže uzbunu i traži reakciju NATO-a.

"Global tajms" je podsjetio da je CM-400AKG nadzvučna raketa namijenjena za uništavanje zgrada i radarskih položaja, piše Tanjug.