Logo
Large banner

Žena mučila pse u stanu: Jedan bio mrtav, ostali nisu jeli mjesecima

Autor:

ATV

20.03.2026

13:42

Komentari:

0
Жена мучила псе у стану: Један био мртав, остали нису јели мјесецима
Foto: Unsplash

U četvrtak oko podneva, hrvatska policija dobila je dojavu od građanina da se dva velika psa lutaju po stepeništu u zgradi u karlovačkom naselju Banija i da niko ne može da prođe pored njih, nakon čega su u stanu jedne stanarke ugledali potresnu scenu.

"Živi sprat ispod mene, uselila se tamo tek prije nekoliko dana, pronašli su sedam pasa u veoma lošem stanju. Psi su u četvrtak sami napustili stan, bili su uznemireni, lajali su i trčali po hodniku zgrade. Komšije su odmah pozvale policiju, koja je došla i odvela ih u azil u Utinji. Niko od stanara ranije nije ništa čuo ni vidio, žena navodno radi kao dreser pasa. Policija je izvela pse, koji su bili polumrtvi, mršavi, slabi. Vidio sam je kako je oko 21 čas uveče izvela još dva psa, od kojih je jedan, mislim, bio mrtav. Izgleda da nisu jeli mjesecima. Sve vrijeme je lagala da ima gastritis", prenosi 24sata riječi stanarke zgrade u kojoj su psi pronađeni.

Доктор

Zdravlje

Čuveni hirurg tvrdi: Kad bi ljudi ovo znali, izbjegli bi kasapnicu

"Čula sam da ju je jedan dječak iz Utinje pitao gdje su ostali psi iz Krnjaka, pa ih i tamo ima, ne znam gdje ih tačno drži. Očigledno su u jako lošem stanju, strašnom i tužnom", kaže čitateljka iz Karlovca, koja je u četvrtak bila svjedok odvođenja pasa iz stana u zgradi u kojoj živi.

Policija je potvrdila da je u četvrtak oko podneva dobila prijavu. Neki od pasa su odvedeni u azil, a dva su ostavili vlasnici.

"Juče, 19. marta, oko podneva, policija je dobila prijavu od građana da se dva velika psa lutaju po stepeništu u zgradi u karlovačkom naselju Banija i da niko ne može da prođe pored njih. Po dolasku na navedenu adresu, policajci su u domu 35-godišnje žene pronašli pet pasa, od kojih su tri bila američki buli, jedan 'posavac' i jedno crno štene. Od pasa, tri odrasla psa su bila u lošem zdravstvenom stanju", navodi se.

Vrijeme sunce proljece

Društvo

Proljeće stiže čak 26 dana ranije, ali to uopšte nije dobro

Odmah je obaviješteno Sklonište za životinje, čiji su zaposleni došli po pse i odveli ih. Tri psa su zadržana u skloništu, dok su dva vraćena vlasnicima. U vezi sa navedenim, biće proslijeđeno obavještenje Veterinarskoj inspekciji Državnog inspektorata i Komunalnoj policiji grada Karlovca radi daljeg postupanja - saopštila je karlovačka policija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

pas

mučenje psa

Komentari (0)
Large banner

Чекићем полупао пет полицијских аута

Čekićem polupao pet policijskih auta

Кумство ове двије породице у Србији траје 370 година: ''Зна се протокол када кум улази у кућу''

Kumstvo ove dvije porodice u Srbiji traje 370 godina: ''Zna se protokol kada kum ulazi u kuću''

Почела сезона брања сријемуша - ево зашто је ова биљка јако љековита

Počela sezona branja srijemuša - evo zašto je ova biljka jako ljekovita

Да ли уопште требамо помјерати сат: Појавила се нова мапа зона

Da li uopšte trebamo pomjerati sat: Pojavila se nova mapa zona

У Будви пронађено тијело младића који је нестао 14. марта

U Budvi pronađeno tijelo mladića koji je nestao 14. marta

На балкону узгајао четири килограма марихуане

Na balkonu uzgajao četiri kilograma marihuane

Njen ugriz može izazvati smrt: U Jadranu opet ulovljena najotrovnija riba na svijetu

Велика акција полиције: Претреси на више локација, међу осумњиченима и градоначелник

Velika akcija policije: Pretresi na više lokacija, među osumnjičenima i gradonačelnik

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

45

14

40

14

36

14

29

14

29

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner