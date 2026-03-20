Žena mučila pse u stanu: Jedan bio mrtav, ostali nisu jeli mjesecima

U četvrtak oko podneva, hrvatska policija dobila je dojavu od građanina da se dva velika psa lutaju po stepeništu u zgradi u karlovačkom naselju Banija i da niko ne može da prođe pored njih, nakon čega su u stanu jedne stanarke ugledali potresnu scenu.

"Živi sprat ispod mene, uselila se tamo tek prije nekoliko dana, pronašli su sedam pasa u veoma lošem stanju. Psi su u četvrtak sami napustili stan, bili su uznemireni, lajali su i trčali po hodniku zgrade. Komšije su odmah pozvale policiju, koja je došla i odvela ih u azil u Utinji. Niko od stanara ranije nije ništa čuo ni vidio, žena navodno radi kao dreser pasa. Policija je izvela pse, koji su bili polumrtvi, mršavi, slabi. Vidio sam je kako je oko 21 čas uveče izvela još dva psa, od kojih je jedan, mislim, bio mrtav. Izgleda da nisu jeli mjesecima. Sve vrijeme je lagala da ima gastritis", prenosi 24sata riječi stanarke zgrade u kojoj su psi pronađeni.

"Čula sam da ju je jedan dječak iz Utinje pitao gdje su ostali psi iz Krnjaka, pa ih i tamo ima, ne znam gdje ih tačno drži. Očigledno su u jako lošem stanju, strašnom i tužnom", kaže čitateljka iz Karlovca, koja je u četvrtak bila svjedok odvođenja pasa iz stana u zgradi u kojoj živi.

Policija je potvrdila da je u četvrtak oko podneva dobila prijavu. Neki od pasa su odvedeni u azil, a dva su ostavili vlasnici.

"Juče, 19. marta, oko podneva, policija je dobila prijavu od građana da se dva velika psa lutaju po stepeništu u zgradi u karlovačkom naselju Banija i da niko ne može da prođe pored njih. Po dolasku na navedenu adresu, policajci su u domu 35-godišnje žene pronašli pet pasa, od kojih su tri bila američki buli, jedan 'posavac' i jedno crno štene. Od pasa, tri odrasla psa su bila u lošem zdravstvenom stanju", navodi se.

Odmah je obaviješteno Sklonište za životinje, čiji su zaposleni došli po pse i odveli ih. Tri psa su zadržana u skloništu, dok su dva vraćena vlasnicima. U vezi sa navedenim, biće proslijeđeno obavještenje Veterinarskoj inspekciji Državnog inspektorata i Komunalnoj policiji grada Karlovca radi daljeg postupanja - saopštila je karlovačka policija.