Počela sezona branja srijemuša - evo zašto je ova biljka jako ljekovita

20.03.2026

13:22

Sa dolaskom proljeća, priroda nam nudi jednu od najzdravijih samoniklih biljaka – srijemuš, poznat i kao divlji bijeli luk.

Ova aromatična biljka intenzivnog mirisa i ukusa ne samo da obogaćuje trpezu, već ima i snažna ljekovita svojstva zbog kojih se sve češće nalazi u jelovnicima ljubitelja zdrave ishrane.

Za šta je dobar srijemuš?

Srijemuš je pravi prirodni antibiotik. Bogat je vitaminima C i A, gvožđem, magnezijumom i sumpornim jedinjenjima koja imaju snažno antibakterijsko i detoksikaciono dejstvo. Jača imunitet i pomaže organizmu da se izbori sa infekcijama, čisti krv i jetru, smanjuje krvni pritisak i holesterol, poboljšava varenje i podstiče rad crijeva.

Takođe, djeluje protiv umora i iscrpljenosti i zbog svega ovoga, srijemuš se smatra jednim od najmoćnijih prirodnih saveznika zdravlja.

Kako se koristi?

Srijemuš se najčešće koristi svjež, jer tada zadržava najviše hranljivih materija. Listovi se beru u rano proljeće, prije cvjetanja. Može se koristiti u salatama, kao dodatak jelima poput čorbi i variva, za pripremu pesta i namaza ili u smutijima za detoks.

Top 3 recepta sa srijemušem

Pesto od srijemuša

Potrebno je:

  • šaka svježeg srijemuša
  • 50 grama oraha ili badema
  • maslinovo ulje
  • parmezan (po želji)
  • so

Sve sastojke izmiksajte u blenderu dok ne dobijete kremastu masu. Idealan je kao namaz ili dodatak tjestenini.

Proljetna salata sa srijemušem

Potrebno je:

  • srijemuš
  • mladi luk
  • rotkvice
  • kuvana jaja
  • maslinovo ulje i limun

Sve isjeckajte, začinite i lagano promiješajte. Savršena lagana i zdrava večera.

Namaz od srijemuša i sira

Potrebno je:

  • srijemuš
  • mladi sir ili krem sir
  • malo pavlake
  • so i biber

Sve sjedinite u blenderu ili viljuškom. Dobija se ukusan namaz koji odlično ide uz hljeb ili tost.

