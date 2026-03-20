Počela sezona branja srijemuša - evo zašto je ova biljka jako ljekovita

Sa dolaskom proljeća, priroda nam nudi jednu od najzdravijih samoniklih biljaka – srijemuš, poznat i kao divlji bijeli luk.

Ova aromatična biljka intenzivnog mirisa i ukusa ne samo da obogaćuje trpezu, već ima i snažna ljekovita svojstva zbog kojih se sve češće nalazi u jelovnicima ljubitelja zdrave ishrane.

Za šta je dobar srijemuš?

Srijemuš je pravi prirodni antibiotik. Bogat je vitaminima C i A, gvožđem, magnezijumom i sumpornim jedinjenjima koja imaju snažno antibakterijsko i detoksikaciono dejstvo. Jača imunitet i pomaže organizmu da se izbori sa infekcijama, čisti krv i jetru, smanjuje krvni pritisak i holesterol, poboljšava varenje i podstiče rad crijeva.

Takođe, djeluje protiv umora i iscrpljenosti i zbog svega ovoga, srijemuš se smatra jednim od najmoćnijih prirodnih saveznika zdravlja.

Kako se koristi?

Srijemuš se najčešće koristi svjež, jer tada zadržava najviše hranljivih materija. Listovi se beru u rano proljeće, prije cvjetanja. Može se koristiti u salatama, kao dodatak jelima poput čorbi i variva, za pripremu pesta i namaza ili u smutijima za detoks.

Top 3 recepta sa srijemušem

Pesto od srijemuša

Potrebno je:

šaka svježeg srijemuša

50 grama oraha ili badema

maslinovo ulje

parmezan (po želji)

so

Sve sastojke izmiksajte u blenderu dok ne dobijete kremastu masu. Idealan je kao namaz ili dodatak tjestenini.

Proljetna salata sa srijemušem

Potrebno je:

srijemuš

mladi luk

rotkvice

kuvana jaja

maslinovo ulje i limun

Sve isjeckajte, začinite i lagano promiješajte. Savršena lagana i zdrava večera.

Namaz od srijemuša i sira

Potrebno je:

srijemuš

mladi sir ili krem sir

malo pavlake

so i biber

Sve sjedinite u blenderu ili viljuškom. Dobija se ukusan namaz koji odlično ide uz hljeb ili tost.