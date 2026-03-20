Zaboravljene mekinje pomažu da se snizi holesterol i šećer

20.03.2026

Dijabetes, mjerenje šećera u krvi
Mekinje su spoljni tvrdi sloj cijelih zrna žitarica kao što su pšenica, riža, ovas i raž. Cijela zrna žitarica se sastoje od tri jestiva sloja: mekinja, endosperma i klica.

Sloj mekinja se uklanja tokom rafinisanja kako bi zrna dobila glatkiju teksturu i kako bi se produžio njihov vijek trajanja, kaže nutricionista dijetetičar Dijana Radetić.

"Bogat su izvor esencijalnih hranjivih materija, posebno vlakana, ali i antioksidanata, vitamina i minerala koji su korisni za zdravlje i učestvuju u sprječavanju nastanka hroničnih bolesti", objašnjava Radetićeva za Kurir.

Pšenične mekinje

Pšenične mekinje su bogate nerastvorljivim vlaknima, koja uvećavaju stolicu i pomažu da hrana brzo prođe kroz želudac i crijeva. Ove mekinje sadrže i prebiotička vlakna koja mogu da podstaknu rast bifidobakterije, zdrave bakterije koja se nalazi u vašim crijevima.

Ovsene i ječmene mekinje

Ovsene i ječmene mekinje, pored nerastvorljivih vlakana, predstavljaju odličan izvor i rastvorljivih vlakana.

"Ova vlakna uz pomoć vode bubre i spajaju se u želatinoznu masu koja za sebe veže štetne materije, kao što su recimo holesterol i glukoza, te tako pomažu kod sniženja visokog nivoa holesterola i šećera u krvi i sprječavaju nastanak srčanih bolesti i dijabetesa tipa 2", rekla je Dijana Radetić.

Unos adekvatne količine mekinja može da pomogne i u smanjenju rizika od određenih vrsta karcinoma, kao i kod mršavljenja.

Kako ih uvrstiti u ishranu

Savjetuje se da ih dodate u:

  • Jogurt ili smuti;
  • Pripremu tijesta za peciva ili hljeb;
  • Zgušnjavanje jela;
  • Pripremu kolača (gdje manji dio brašna možete zamijeniti mekinjama).

Da li mogu nekome da smetaju?

Fitinska kiselina iz mekinja, koju neki nazivaju "antinutrijentom", može da ometa apsorpciju određenih hranjivih materija.

"Mekinje takođe imaju fruktane, koji mogu da izazovu simptome kod ljudi sa sindromom iritabilnog crijeva. Iako pšenične mekinje imaju mnoge potencijalne zdravstvene prednosti, zbog prisustva glutena takođe mogu da smetaju osobama koje su osjetljive na njega", kaže Dijana i otkriva da je glavno pravilo piti dosta tečnosti dok se postepeno uvećava unos vlakana, jer nedostatak tečnosti može dovesti do zatvora.

