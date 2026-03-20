Logo
Large banner

Ani Nikolić zaprijetili izbacivanjem iz hotela: ''Svaku noć banči do jutra''

Autor:

ATV

20.03.2026

09:06

Komentari:

0
Foto: HYPE TV/YouTube

Pjevačica Ana Nikolić već neko vrijeme sa kćerkicom Tarom živi u jednom beogradskom hotelu zbog renoviranja stana na Voždovcu.

Kako prenose mediji, Ani navodno prijeti izbacivanje iz smještaja zbog njenog ponašanja. Kako se dalje navodi, glavni razlog za to je haos koji Ana Nikolić gotovo svako veče do ranih jutarnjih sati pravi u baru, u lobiju hotela, zbog čega su se na nju žalili brojni gosti hotela.

“Ana svaku noć banči do jutra u baru, koji se nalazi u lobiju hotela u kom je iznajmila sobu na duži vremenski period. Ona u tom baru provodi više vremena nego u samoj sobi. Najčešće sjedi sama, a ponekad joj društvo prave i prijatelji, koje pozove kad joj je dosadno. Osim što pije, Ana redovno tamo sluša muziku, pjeva, svađa se s nekim preko telefona. Kad joj dođu prijatelji, s njima pije, snima se, glasno se smije. S njom stalno neki opšti haos. Nekoliko puta dosad su je opominjali menadžer i zaposleni s recepcije, ali ona za to ne mari i stalno se ponavlja ista priča”, priča izvor, pa nastavlja, piše Kurir.

“Menadžer i recepcioneri su joj skrenuli pažnju da i ona, kao i svi drugi gosti, mora da poštuje kućni red. Skrenuli su joj pažnju da su se gosti žalili na viku i uznemiravanje u tri-četiri ujutru i da to mora da prestane. Rekli su joj da je u redu da sjedi i pije u baru, ali da ne smije da viče i pušta muziku. Ipak, ta upozorenja nisu urodila plodom, pa su joj prije neki dan postavili ultimatum – da se dovede u red i više ne pravi probleme ili će biti primorani da je zamole da napusti sobu i njihov hotel. Jednostavno, ljudi više neće da tolerišu takvo ponašanje. Ana ih i nije baš pretjerano shvatila ozbiljno, pa im je poručila da za tim neće biti potrebe jer će i sama uskoro da se vrati u svoj stan. Inače, ti radovi s renoviranjem stana su se baš odužili. Ona je već uveliko trebalo da se vrati u stan, ali je sad pitanje dana kada će se to desiti”, završava izvor.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ana Nikolić

Pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner