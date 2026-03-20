Bogdanović na sjajan način iskoristio šansu

20.03.2026
Dugo, baš dugo smo čekali da kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović dobije šansu, a onda je i iskoristi da se vrati u staru formu. E, prethodne noći je konačno pokazao šta zna.
Iako su njegovi Los Anđeles Klipersi poraženi od Nju Orleans Pelikansa 105:99, vrijedno iz ovog meča jeste da smo konačno dočekali Bogdanovića na parketu u većem obimu i, ujedno, dobili njegovu veoma zapaženu partiju.
Srpski bek je za 27 minuta na parketu postigao 16 poena i imao po jedan skok i asistenciju.
Pogodio je tri trojke iz pet pokušaja, a iz igre je ukupno šutirao 6/9.
Bio je treći najefikasniji igrač svog tima iza Derika Džonsa sa 22 i Džona Kolinsa sa 18 poena.
Poraz Klipersa ne ugrožava njihove šanse da se plasiraju u plej-in. Imaju 34 pobjede i 36 poraza, te će zasigurno biti između sedme i 10. pozicije zapadne konferencije, prenosi "B92".
Možda bi Bogdanović mogao u pravi čas da im se košgeterski pridruži i da ga Tajron Lu više koristi, umjesto da mu bude zaboravljen na klupi kao u prethodna dva mjeseca.
Šarlot - Orlando 130:111
Vašington - Detroit 95:117
Čikago - Klivlend 110:115
Majami - LA Lejkers 126:134
Nju Orleans - LA Klipers 105:99
San Antonio - Finiks 101:100
Juta - Milvoki 128:96
Sakramento - Filadelfija 118:139
