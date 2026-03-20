Bogdanović na sjajan način iskoristio šansu

Dugo, baš dugo smo čekali da kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović dobije šansu, a onda je i iskoristi da se vrati u staru formu. E, prethodne noći je konačno pokazao šta zna.

Iako su njegovi Los Anđeles Klipersi poraženi od Nju Orleans Pelikansa 105:99, vrijedno iz ovog meča jeste da smo konačno dočekali Bogdanovića na parketu u većem obimu i, ujedno, dobili njegovu veoma zapaženu partiju.

Srpski bek je za 27 minuta na parketu postigao 16 poena i imao po jedan skok i asistenciju.

Pogodio je tri trojke iz pet pokušaja, a iz igre je ukupno šutirao 6/9.

Bio je treći najefikasniji igrač svog tima iza Derika Džonsa sa 22 i Džona Kolinsa sa 18 poena.

Poraz Klipersa ne ugrožava njihove šanse da se plasiraju u plej-in. Imaju 34 pobjede i 36 poraza, te će zasigurno biti između sedme i 10. pozicije zapadne konferencije, prenosi "B92".

Možda bi Bogdanović mogao u pravi čas da im se košgeterski pridruži i da ga Tajron Lu više koristi, umjesto da mu bude zaboravljen na klupi kao u prethodna dva mjeseca.

NBA, rezultati:

Šarlot - Orlando 130:111

Vašington - Detroit 95:117

Čikago - Klivlend 110:115

Majami - LA Lejkers 126:134

Nju Orleans - LA Klipers 105:99

San Antonio - Finiks 101:100

Juta - Milvoki 128:96

Sakramento - Filadelfija 118:139