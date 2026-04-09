FIBA Liga šampiona: Ostende u polufinalu nakon pobjede nad Borcem

Andrej Knežević
09.04.2026 14:22

Јуниорска селекција Остендеа на мечу против Борца
Foto: Ustupljena fotografija

Juniorska selekcija Ostendea domogla se polufinalne runde na turniru FIBA Lige šampiona koji se igra u Laktašima.

Belgijska ekipa upisala je i drugu pobjedu u grupnoj fazi, a nakon Nimburka, danas su savladali i banjalučki Borac rezultatom 81:51.

Najefikasniji u redovima Ostendea bio je kapiten Tim Vernijers koji je ubacio 18 porna dok je na drugoj strani Borčevu listu strijelaca predvodio Luka Šćekić sa 13 poena.

Fiba liga šampiona Laktaši

U 15.00 časova na teren će košarkaši Galatsaraja i Lijetuvos Ritasa, a u 17.30 časova u borbu za polufinale kreću i juniori Igokee koje u drugoj utakmici grupne faze očekuje duel sa Ludvigsburgom.

Igokea je u prvom kolu deklasirala Sabah (88:58), a potom je tim iz Bakua uzeo mjeru Ludvigsburgu (72:61)

Današnji program “zatvara” duel Tofaša i Telekom Bona koji počinje u 20.00 časova.

