Efes prekinuo Partizanov niz u najtužnijem danu za crno-bijele

Košarkaši Efesa savladali su nakon produžetka Partizan rezultatom 79:72 i tako prekinuli seriju crno-bijelih u Evroligi.

Nije ovo bila utakmica koja će se pamtiti, ali je Efes uspio da nadoknadi dvocifren minus u drugom poluvremenu i u produžetku odigra pametnije.

Od početka utakmice vidjelo se da će ovo biti rovovska borba i ne tako lijepa košarka. Griješile su obje ekipe u napadu, Efes je izgubio čak šest lopti u prvih šest minuta, sa druge strane Partizan je imao tri.

Takva je bila i prva dionica koja je ukupno donijela 28 poena – 15 na strani Efesa i 13 na strani Partizana.

Crno-bijeli su se zahvaljujući briljantnoj seriji Šejka Miltona u drugoj četvrtini odmakli na veliku razliku. Poveo je beogradski tim i sa dvocifrenom prednošću, a Efes je bio potpuno nemoćan u napadu. Za prvih 20 minuta postigli su Istanbulci samo 24 poena.

Djelovalo je da Partizan kontroliše utakmicu i u nastavku. Kada bi se Efes približio, pojavile bi se trojke poput one Arijana Lakića i Nika Kalatesa, međutim, tada je Efes počeo polako da hvata priključak.

To se nastavilo u posljednjoj dionici, a „upalio“ se Šejn Larkin. Pogodio je dvije trojke i potpuno vratio svoj tim koji je u jednom trenutku i preokrenuo. Partizan je dao samo pet poena u prvih pet minuta posljednje dionice, ali je trojkom Brauna vratio prednost na 60:56.

Bilo je veoma uzbudljivo i u samoj završnici, imao je Efes prednost od 65:63, ali je Karlik Džons pogodio oba slobodna bacanja za izjednačenje. Efes u narednom napadu nije iskoristio šansu za pobjedu, pa je utakmica ušla u produžetak.

Crno-bijeli u dodatnih pet minuta nikako nisu mogli da se snađu. Efes je išao na sigurna rješenja, u prva tri minuta postigao osam poena, sve sa linije slobodnih bacanja, dok je Partizan prve poene upisao tek poslije dva i po minuta. Domaćin je do kraja meča držao prednost i upisao 11. pobjedu u Evroligi ove sezone. Partizan ostaje na 15. mjestu sa 15 pobjeda i 21 porazom, piše Telegraf.