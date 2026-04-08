Poznato mjesto i vrijeme sahrane Duška Vujoševića

Povodom njegove smrti se oglasio i predsjednik košarkaškog kluba Partizan, Ostoja Mijailović koji je rekao da će on biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, što je potvrdio za Euronjuz.

- Svjetska košarka je danas mnogo izgubila, a najviše je izgubio Partizan i naša crno-bijela porodica. Nasljeđe Duška Vujoševića je teško opisati, ali za istoriju je najvažniji broj sjajnih igrača i velikih ljudi na čiji je razvoj uticao Duško. Za Partizanovce su, svakako, najvažnije sve radosti koje je kao trener donosio svima nama.

Kako je rekao, u dogovoru sa porodicom Vujošević će komemoracija biti održana u utorak, 14. aprila s početkom od 10 časova u Skupštini grada Beograda.

Opelo će se služiti istog dana u 13:00 u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju, nakon čega će Vujošević biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana, prostoru koji je rezervisan za najistaknutije ličnosti srpskog društva.

Duško Vujošević je najveći dio svoje bogate karijere vezao za KK Partizan, gdje je u nekoliko mandata izgradio prepoznatljiv sistem rada i osvojio brojne trofeje. Pod njegovim vođstvom Partizan je dominirao domaćom scenom i bio redovan učesnik završnica ABA liga, kao i zapažen učesnik evropskih takmičenja, uključujući Evroligu.

Posebno će ostati upamćen po radu sa mladim igračima, koje je razvijao i uvodio u vrhunsku košarku, često ih pretvarajući u nosioce igre i kasnije uspješne internacionalce. Njegov trenerski pristup karakterisali su disciplina, posvećenost i snažan autoritet, ali i spremnost da preuzme odgovornost u teškim okolnostima.

Pored Partizana, Vujošević je imao i zapaženu međunarodnu karijeru, vodeći klubove u Evropi, kao i reprezentaciju Srbije, sa kojom je učestvovao na velikim takmičenjima. Njegovo ime ostaje vezano za jednu od najuspješnijih epoha srpske klupske košarke.

Bio je poznat po disciplini, autoritetu i insistiranju na timskoj igri, a ostavio je dubok trag i kao selektor reprezentacije Srbije, kao i kroz angažmane u inostranstvu.

Vujošević je tokom karijere bio i glasni komentator sportskih prilika, često bez zadrške iznoseći stavove o stanju u košarci, zbog čega je bio i poštovan i osporavan.

(Kurir)