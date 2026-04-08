Horhe Garbahosa za ATV: Vujošević učinio košarku velikom u cijelom svijetu

Predsjednik FIVA Evrope i proslavljeni španski košarkaš Horhe Garbahosa istakao je za ATV da je legendarni Duško Vujošević jedan od trenera koji su košarku učinili velikom u cijelom svijetu.

"Uz svo poštovanje prema njegovoj karijeri i svu podršku, šaljem tople pozdrave njegovoj porodici. Jako mi je žao zbog onoga što se dogodilo", rekao je Garbahosa.

On je izrazio iskreno saučešće porodici i prijateljima preminulog Duška Vujoševića.