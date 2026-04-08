Evroliga donijela odluku zbog smrti Duška Vujoševića

Evroliga je donijela odluku da sve utakmice tog takmičenja počnu minutom ćutanja. U pitanju su preostale utakmice Evrolige koje se igraju večeras, kao i cijelog 37. kola koje je na programu u četvrtak i petak.

Legendarni srpski stručnjak Duško Vujošević preminuo je u srijedu u 68. godini poslije duge i teške bolesti.

"Minut ćutanja će biti održan pred večerašnje utakmice i mečeve 37. runde, da bi se odala pošta Vujoševiću, kao i njegovoj nevjerovatnoj zaostavštini", piše u saopštenju Evrolige, piše Telegraf.

Vujošević je najveći trag ostavio u Partizanu, koji je vodio dva puta do fajnal-fora.

Euroleague Basketball joins the Serbian and global basketball community in mourning the passing of coaching legend Dusko Vujosevic, who died at the age of 67.



Vujosevic devoted most of his illustrious coaching career — spanning more than five decades — to Partizan Mozzart Bet… — EuroLeague (@EuroLeague) April 8, 2026

Prvo 1988. godine u Ganu, a onda i 2010. u Parizu. Prethodne sezone je bio proglašen za najboljeg trenera Evrolige, kada je osvojio nagradu "Aleksandar Gomeljski".