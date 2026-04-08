Logo
Large banner

Evroliga donijela odluku zbog smrti Duška Vujoševića

Autor:

ATV
08.04.2026 16:23

Komentari:

0
Архивска фотографија Душка Вујошевића који позира насмијан пред камером
Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Evroliga je donijela odluku da sve utakmice tog takmičenja počnu minutom ćutanja. U pitanju su preostale utakmice Evrolige koje se igraju večeras, kao i cijelog 37. kola koje je na programu u četvrtak i petak.

Legendarni srpski stručnjak Duško Vujošević preminuo je u srijedu u 68. godini poslije duge i teške bolesti.

"Minut ćutanja će biti održan pred večerašnje utakmice i mečeve 37. runde, da bi se odala pošta Vujoševiću, kao i njegovoj nevjerovatnoj zaostavštini", piše u saopštenju Evrolige, piše Telegraf.

Vujošević je najveći trag ostavio u Partizanu, koji je vodio dva puta do fajnal-fora.

Prvo 1988. godine u Ganu, a onda i 2010. u Parizu. Prethodne sezone je bio proglašen za najboljeg trenera Evrolige, kada je osvojio nagradu "Aleksandar Gomeljski".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

03

18

58

18

53

18

45

18

39

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner