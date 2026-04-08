Evroliga donijela odluku zbog smrti Duška Vujoševića

Evroliga je donijela odluku da sve utakmice tog takmičenja počnu minutom ćutanja. U pitanju su preostale utakmice Evrolige koje se igraju večeras, kao i cijelog 37. kola koje je na programu u četvrtak i petak.
Legendarni srpski stručnjak Duško Vujošević preminuo je u srijedu u 68. godini poslije duge i teške bolesti.
"Minut ćutanja će biti održan pred večerašnje utakmice i mečeve 37. runde, da bi se odala pošta Vujoševiću, kao i njegovoj nevjerovatnoj zaostavštini", piše u saopštenju Evrolige, piše Telegraf.
Vujošević je najveći trag ostavio u Partizanu, koji je vodio dva puta do fajnal-fora.
Euroleague Basketball joins the Serbian and global basketball community in mourning the passing of coaching legend Dusko Vujosevic, who died at the age of 67.— EuroLeague (@EuroLeague) April 8, 2026
Vujosevic devoted most of his illustrious coaching career — spanning more than five decades — to Partizan Mozzart Bet…
Prvo 1988. godine u Ganu, a onda i 2010. u Parizu. Prethodne sezone je bio proglašen za najboljeg trenera Evrolige, kada je osvojio nagradu "Aleksandar Gomeljski".
