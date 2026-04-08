Tramp odbacio iranski plan: "To su prevaranti i šarlatani"

08.04.2026 19:17

Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.
Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je danas da postoji samo jedna grupa tačaka primirja oko kojih su se SAD saglasile sa Iranom i da će se o njima razgovarati iza zatvorenih vrata, demantujući spisak od 10 tačaka mirovnog plana koje je objavio Teheran.

"Prevaranti i šarlatani"

"Brojni sporazumi, liste i pisma šalju ljudi koji apsolutno nemaju nikakve veze sa pregovorima SAD i Irana, u mnogim slučajevima, oni su potpuni prevaranti, šarlatani i još gore. Postoji samo jedna grupa 'značajnih tačaka koje su prihvatljive za SAD' i o njima ćemo razgovarati iza zatvorenih vrata tokom ovih pregovora. To su tačke koje su osnova na kojoj smo se složili oko primirja", napisao je Tramp na svom nalogu na platformi Truth Social.

Demanti plana od 10 tačaka

On je demantovao navode medija koji su objavili plan u 10 tačaka, a koji je prihvatio iranski Vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost.

Tramp je ocijenio da je riječ o „lažnim vijestima“, jer se pozivaju na izvor koji navodno nije imao „moć ili ovlašćenje da napiše pismo“ sa velikim autoritetom.

Iran tvrdi da je pobijedio

Iran je ranije danas proglasio „istorijsku i razornu pobjedu“ nad SAD i Izraelom nakon 40 dana rata, navodeći da je Vašington bio primoran da prihvati iranski prijedlog koji uključuje prekid vatre, ukidanje sankcija i povlačenje američkih borbenih snaga iz regiona.

Detalji iranskog plana

U saopštenju upućenom „naciji Irana“, Vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost je naveo da je „neprijatelj pretrpio poraz“ i da je prihvatio prijedlog od 10 tačaka koji, između ostalog, podrazumijeva prekid napada na Iran, nastavak iranske kontrole nad Ormuskim moreuzom, prihvatanje obogaćivanja uranijuma, ukidanje primarnih i sekundarnih sankcija, obustavu svih odluka Savjeta bezbjednosti UN i povlačenje američkih snaga iz regiona, prenosi Tan‌jug.

