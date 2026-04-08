Orban: Obustava tranzita nafte - predstava Brisela i Kijeva

08.04.2026 18:39

Mađarski premijer Viktor Orban kritikovao Evropsku komisiju i njenog predsjednika Ursulu fon der Lajen za saradnju sa Kijevom u isceniranom odlaganju ponovnog otvaranja naftovoda "Družba".

"Mislim da je ovo samo pozorišna predstava. Šta je Evropska komisija uspjela da postigne? Ništa. Nisu čak mogli ni da pošalju svoje stručnjake na teren da konstatuju stanje, jer im Ukrajinci nisu dozvolili pristup mjestu gdje su zatvorili `Družbu`", naveo je Orban.

On je naglasio da je Evropska komisija popustila zahtjevima Kijeva da slovačkim i mađarskim stručnjacima ne dozvoli pristup "Družbi".

"U redu, delegacija Evropske komisije može doći, ali bez Mađara i Slovaka. To je samo po sebi parodija. A kad su konačno Ukrajinci rekli Evropskoj komisiji da ne mogu ni oni da dođu, Komisija je i to prihvatila", napomenuo je Orban.

Prema njegovim riječima, čitava situacija oko inspekcije naftovoda je pozorišni nastup koji su već izrežirali Brisel i Kijev.

"Realnost je da Evropska komisija i njen predsjednik ne ispunjavaju svoju dužnost u ovom mađarsko-ukrajinskom sporu", naveo je Orban u video-poruci na "Iksu".

On je dodao da je Evropska komisija stala na stranu Ukrajine umjesto svoje članice Mađarske.

