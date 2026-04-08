Ovo morate znati ako planirate prelaziti hrvatsku granicu: Od petka nova pravila

ATV
08.04.2026 18:22

Od petka, 10. aprila, države članice EU započinju s potpunom primjenom sistema ulaska i izlaska - EES (Entry/Exit System), čime završava njegovo postepeno uvođenje i prelazi se na isključivo digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica šengenskog prostora, saopštio je MUP RH.

"Za građane Hrvatske i ostale državljane EU nema nikakvih promjena osim veće sigurnosti. Najveće novosti odnose se na putnike iz trećih zemalja", kazao je u izjavi na Facebooku hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.

Umjesto dosadašnjeg pečatiranja pasoša, svi će se podaci evidentirati digitalno, uključujući putne isprave i biometrijske podatke. Time se omogućuje precizno praćenje dopuštenog boravka, otežava korištenje krivotvorenih dokumenta te automatski otkriva prekoračenje boravka. Uz to, države članice prvi put će razmjenjivati podatke o prelascima granice u stvarnom vremenu, što dodatno jača sigurnost, istaknuo je Božinović.

Kazao je da je Hrvatska već aktivno uključena u sistem s oko 3,7 miliona evidentiranih putnika i približno 10 posto odbijenih ulazaka, što potvrđuje dosljednu provedbu šengenskih pravila.

Iako se tokom ljetne sezone mogu očekivati gužve zbog uzimanja biometrijskih podataka, granični prelazi dodatno su opremljeni i organizovani kako bi se čekanja svela na minimum, poručio je Božinović.

EES je jedan od ključnih informacijskih sistema Europske unije u području upravljanja granicama, kojim se modernizuje i unapređuje granična kontrola za državljane trećih zemalja koji ulaze u šengenski prostor na kratkotrajni boravak.

Postepeno uvođenje sistema započelo je 12. oktobra 2025. čime je državama članicama omogućeno prilagođavanje tehničkih sistema i procedura te obuka službenika, a od 10. aprila 2026. godine sistem se primjenjuje u punom kapacitetu u svim državama članicama, objavio je hrvatski MUP, prenosi Hina.

