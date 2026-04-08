Koliko glasača iz Srbije ima pravo glasa na izborima u Mađarskoj?

U Mađarskoj će u nedjelju biti održani parlamentarni izbori, na kojima pravo glasa ima nešto više od 8,1 milion građana, od toga putem pošte može da glasa skoro pola miliona birača upisanih u birački spisak, a koji imaju adresu van Mađarske.

Pravo da glasa poštom imaće 497.449 državljana Mađarske, navodi se na satu Nacionalne izborne kancelarije, od toga najviše iz Rumunije i Srbije.

U biračom spisku postoji 66.575 građana sa adresom u Srbiji koji imaju pravo glasa poštom na izborima koji će biti održani u nedjelju, prenosi Savremena politika.

Kako navode, u odnosu na prethodno održane izbore u Mađarskoj 2022. godine broj od 497.448 glasača poštom je uvećan za oko 40.000 birača.

Tada je pravo glasa poštom imalo 456.129. građana.

Važećih glasova poštom je 2022. godine bilo 268.416, od čega je vladajućoj partiji Fides Viktora Orbana pripalo 251.468 ili čak 93,6 odsto.

Pravo glasa na izborima 12. maja ima 8.115.983 građana.

(Tanjug)