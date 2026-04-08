Detalji stravičnog udes: Izletio sa puta i udario u krst, poginuo na licu mjesta!

08.04.2026 09:06

Ротација на поицијском аутомобилу.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Petrovčić, život je izgubio vozač putničkog automobila N.R. (29) nakon što je izgubio kontrolu nad vozilom, saznaje "Telegraf.rs".

Noćas, oko dva sata posle ponoći, u mjestu Petrovčić u opštini Surčin, dogodila se stravična saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom. Prema prvim informacijama, vozač putničkog vozila "opel vektra" je, iz za sada nepoznatih razloga, izgubio kontrolu, sletio s kolovoza i silovito udario u betonski krst koji se nalazio pored puta.

Hitna pomoć

Srbija

Teška tragedija u Surčinu: Mladić stradao u saobraćajnoj nesreći

Hitne službe mogle samo da konstatuju smrt

Na mjesto nesreće su u rekordnom roku stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali nesrećnom vozaču nije bilo spasa. Od siline udara, vozilo je pretrpjelo totalna oštećenja, a vozač je preminuo na licu mjesta.

Istraga u toku

Policija je obavila uviđaj na licu mjesta kako bi se utvrdili svi detalji ove tragedije. Za sada nije poznato da li je uzrok nesreće neprilagođena brzina, klizav kolovoz ili eventualni kvar na vozilu.

Saobraćaj na ovoj dionici bio je otežan tokom trajanja uviđaja, ali je normalizovan u ranim jutarnjim časovima. Tijelo nastradalog poslato je na obdukciju, nakon čega će biti poznato više detalja.

Telegraf.rs

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

