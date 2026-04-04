Na auto-putu u Hrvatskoj poginuo državljanin BiH

Vozač automobila /65/, državljanin BiH, poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći na auto-putu nedaleko od Lipovca u Hrvatskoj, dok je njegova saputnica povrijeđena.
Saobraćajna nesreća dogodila se u 10.50 časova u južnoj traci auto-puta u blizini odmorišta Spačvanska šuma, a povrijeđena žena /59/ prevezena je u bolnicu Vinkovci, saopštila je Vukovarsko-sremska policijska uprava, a prenosi Indeks.
Uviđajem je utvrđeno da je 65-godišnji državljanin BiH poginuo kada je upravljajući automobilom riječkih registarskih oznaka usljed neprilagođene brzine udario u zadnji dio priključnog vozila, dodatog teretnom vozilu, čiji vozač se privremeno zaustavio zbog formirane kolone prema graničnom prelazu.
Povrijeđenoj ženi u bolnici u Vinkovcima utvrđene su teške povrede.
Po nalogu zamjenika tužioca iz Vukovara nad tijelom poginulog će biti obavljena obdukcija, naveli su iz policije.
