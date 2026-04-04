Rezultati najnovijeg istraživanja: AFD najjača partija u Njemačkoj

Krajnje desničarska Alternativa za Njemačku /AFD/ sada je najjača politička snaga u zemlji, rezultati su najnovijeg istraživanja.
Prema anketi koju je sprovela firma za istraživanje tržišta INSA za list "Bild am Zontag", podrška stranci trenutno iznosi 26 odsto.
Podrška strankama CDU/CSU kancelara Fridriha Merca pala je za jedan odsto na 25 odsto, dok je njen koalicioni partner - Socijaldemokratska partija /SPD/ - ostala na 13 odsto.
Brojke za ostale opozicione stranke, Zelene i Ljevicu, ostale su nepromijenjene - 12 odnosno 11 odsto.
AFD je trenutno druga najveća stranka u njemačkom parlamentu, podsjeća Dojče vele.
