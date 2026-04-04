"Pao" veliki bos: Uhapšen Roberto Macarela

Šef mafijaške organizacije Roberto Macarela uhapšen je u odmaralištu u Vijetri sul Mare, u kojem se krio od januara prošle godine, saopštila je policija.

Macarela se krio u odmaralištu u kojem noćenje košta više od 1.000 evra, a karabinjeri su ga sinoć pronašli, prenose mediji.

On nije pružao otpor, a bio je na listi veoma opasnih bjegunaca italijanskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Macarela, rođen 1978. godine, bio je u bjekstvu od 28. januara 2025. godine, a izbjegao je hapšenje nakon što je sud u Napulju izdao nalog za pritvor na zahtjev Napuljske direkcije za borbu protiv mafije /DDA/ zbog optužbi za ubistvo otežano mafijaškim metodama, prenosi Srna.