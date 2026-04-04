Orban: Hitno ukinuti ograničenja na isporuku ruske nafte i gasa

Mađarska i Slovačka su se saglasile da zajednički pozovu rukovodstvo Evropske unije da ukine ograničenja na isporuku ruske nafte i gasa Evropi, koja se suočava sa energetskom krizom usred situacije oko Irana i sukoba na Bliskom istoku, rekao je mađarski premijer Viktor Orban.

On je nakon telefonskog razgovora sa svojim slovačkim kolegom Robertom Ficom rekao da Budimpešta i Bratislava smatraju neophodnim hitno preduzeti korake kako bi pomogle zemljama EU da izbjegnu nestašicu sirovina i goriva, kao i rast cijena energije.

"Zahtijevamo da Brisel odmah obustavi sankcije i ograničenja za ruske energente", rekao je Orban u video obraćanju koje je emitovala mađarska televizija.

Svijet "Evropa u velikoj opasnosti": Orban jasan, ovo je jedini put da se izbjegne ekonomska kriza

Orban je, takođe, pozvao Brisel da primora ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da "odmah ponovo otvori naftovod `Družba`", koji je Ukrajina blokirala od 27. januara.

"Evropska ekonomija se suočava sa rizikom od nestašice energije i, kao rezultat toga, rastom cijena. Prijetnja je neposredna i može se spriječiti samo ako Evropska unija obnovi svoje rezerve nafte i gasa iz svih mogućih izvora, u što većim količinama i što je prije moguće", naglasio je mađarski premijer, dodajući da je sada svaki dan važan.