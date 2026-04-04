Orban: Hitno ukinuti ograničenja na isporuku ruske nafte i gasa

04.04.2026 15:31

Орбан: Хитно укинути ограничења на испоруку руске нафте и гаса
Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Mađarska i Slovačka su se saglasile da zajednički pozovu rukovodstvo Evropske unije da ukine ograničenja na isporuku ruske nafte i gasa Evropi, koja se suočava sa energetskom krizom usred situacije oko Irana i sukoba na Bliskom istoku, rekao je mađarski premijer Viktor Orban.

On je nakon telefonskog razgovora sa svojim slovačkim kolegom Robertom Ficom rekao da Budimpešta i Bratislava smatraju neophodnim hitno preduzeti korake kako bi pomogle zemljama EU da izbjegnu nestašicu sirovina i goriva, kao i rast cijena energije.

"Zahtijevamo da Brisel odmah obustavi sankcije i ograničenja za ruske energente", rekao je Orban u video obraćanju koje je emitovala mađarska televizija.

Виктор Орбан

Svijet

"Evropa u velikoj opasnosti": Orban jasan, ovo je jedini put da se izbjegne ekonomska kriza

Orban je, takođe, pozvao Brisel da primora ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da "odmah ponovo otvori naftovod `Družba`", koji je Ukrajina blokirala od 27. januara.

"Evropska ekonomija se suočava sa rizikom od nestašice energije i, kao rezultat toga, rastom cijena. Prijetnja je neposredna i može se spriječiti samo ako Evropska unija obnovi svoje rezerve nafte i gasa iz svih mogućih izvora, u što većim količinama i što je prije moguće", naglasio je mađarski premijer, dodajući da je sada svaki dan važan.

Pročitajte više

Премијер Мађарске Виктор Орбан

Svijet

3 d

0
Врањеш: Избори у Мађарској важни и за Српску

Republika Srpska

Vranješ: Izbori u Mađarskoj važni i za Srpsku

5 d

7
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Zbog sankcija Rusiji, Mađarska snosi posljedice

6 d

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Evropu čeka novi migrantski talas

1 sedm

0

Više iz rubrike

Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Svijet

Iran postavio pet uslova za kraj sukoba sa SAD i Izraelom

1 d

0
Амерички војник гура колица поред ловаца F-15E Strike Eagle на аеродрому Баграм у Авганистану 17. октобра 2009.

Svijet

Iran oborio još jedan borbeni američko-izraelski avion?

1 d

0
Црна кеса пуна смећа завезана и наслоњена на зид

Svijet

Korejci panično kupuju kese za smeće

1 d

0
Фотографија Дјевојчице Кристине Мари Планте објављена након њеног нестанка прије 32 године

Svijet

U SAD-u pronađena žena koja je nestala prije 32 godine

1 d

0

