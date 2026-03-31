Vranješ: Izbori u Mađarskoj važni i za Srpsku

Mađarska premijera Viktora Orbana dobar je oslonac srpskom korpusu na Balkanu, ali njegovog političkog oponenta Petera Mađara ne bi bila, ocijenio je ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.

Vranješ je naglasio da su pitanja, koja će rješavati skori izbori u Mađarskoj, važna i za Evropu i za Srbe.

Ukoliko bi Mađar pobijedio, Vranješ je naveo da bi, prema trenutnim pokazateljima, došlo do velikog zaokreta i odricanja od postojećih suverenističkih pozicija Mađarske unutar EU.

- Sve loše politike EU, počevši od odnosa prema ilegalnim migrantima, finansiranja ukrajinskog rata i energetske krize, kojima se uspješno suprostavljao Viktor Orban, konačno bi zapljusnule i Mađarsku - rekao je Vranješ na portale Fakti i Sve o Srpskoj.

Pojasnio je da bi ta nova desuverenizovana Mađarska prihvatila briselsku pogubnu i agresivnu pronjemačku politiku oličenu u aktivnostima Fon der Lajenove što bi se reflektovalo i na odnos sa Republikom Srpskom i Srbijom.

- Tako da se može reći da su ovi izbori važni i za Republiku Srpsku, jer potencijalna marionetska antiorbanovska vlada u Budimpešti sigurno ne bi zadržala pozicije i projekte koje je Orban uspješno gradio sa zvaničnom Banjalukom, a Republika Srpska bi ostala bez važnog saveznika - rekao je Vranješ.

Prema njegovim riječima, maksimalno što Srpska može učiniti u korist kampanje premijera Orbana jeste da pozove sve Srbe i mađarske glasače koji drže do dobrih srpsko-mađarskih odnosa da izađu na izbore i podrže Orbana, što je Milorad Dodik već učinio.

Dodao je i da mu nije poznato da je neko od bošnjačkih političara javno podržao Mađara i njegovu partiju Tisa na narednim izborima, ali je ukazao da je jasno da je političko Sarajevo protiv Orbana zbog njegovog prijateljstva sa Dodikom i otvorene podrške Republici Srpskoj.

Iako Orban ništa nije učinio na štetu bošnjačkog naroda ili BiH, Vranješ je ocijenio da je njegova "krivica" to što je prijatelj sa Dodikom i što politički i ekonomski podržava Srpsku.