Logo
Large banner

Dodik narodu Izraela i svim Jevrejima čestitao Pesah

31.03.2026 18:01

Милорад Додик
Foto: ATV

Narodu Izraela i svim Jevrejima širom svijeta upućujem iskrene čestitke povodom velikog praznika Pesaha - naveo je predsjednik SNSD Milorad Dodik.

Dodik je naveo da nas Pesah podsjeća na vrijednosti slobode, istrajnosti i vjere u pravdu vrijednosti koje su kroz istoriju oblikovale sudbinu i jevrejskog i srpskog naroda.

- Naši narodi su kroz vijekove dijelili teške trenutke stradanja, ali i snagu da sačuvaju identitet, vjeru i dostojanstvo. Zato Pesah nije samo praznik sjećanja, već i poruka nade da sloboda, istina i zajedništvo na kraju uvijek pobjeđuju. Zato će Izrael pobijediti i sada. Hag Pesah Sameah! - poručio je Dodik.

Podijeli:

Tag :

Large banner

Više iz rubrike

Жељезницама уплаћена средства за исплату плата - радници одустали од штрајка

Republika Srpska

Željeznicama uplaćena sredstva za isplatu plata - radnici odustali od štrajka

3 h

1
Идентификовани нападачи на хрватског конзула у Бањалуци

Republika Srpska

Identifikovani napadači na hrvatskog konzula u Banjaluci

4 h

4
Инспекција удара по трговцима: Изречене драконске казне!

Republika Srpska

Inspekcija udara po trgovcima: Izrečene drakonske kazne!

4 h

0
Блануша се огласио о Вукоти Говедарици и дешавањима у Гацку

Republika Srpska

Blanuša se oglasio o Vukoti Govedarici i dešavanjima u Gacku

5 h

9

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

33

U Službenom glasniku objavljeni zakoni kojima se povećavaju plate u javnom sektoru

20

26

Vico Zeljković uručio Novaku Đokoviću dres BiH

20

25

Američka novinarka oteta usred Bagdada, u toku velika akcija snaga bezbjednosti

20

14

Novi udar na džepove građana Banjaluke

20

09

Kakvo je stanje na vodotocima u Republici Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner