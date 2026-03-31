Dodik narodu Izraela i svim Jevrejima čestitao Pesah

Narodu Izraela i svim Jevrejima širom svijeta upućujem iskrene čestitke povodom velikog praznika Pesaha - naveo je predsjednik SNSD Milorad Dodik.
Dodik je naveo da nas Pesah podsjeća na vrijednosti slobode, istrajnosti i vjere u pravdu vrijednosti koje su kroz istoriju oblikovale sudbinu i jevrejskog i srpskog naroda.
- Naši narodi su kroz vijekove dijelili teške trenutke stradanja, ali i snagu da sačuvaju identitet, vjeru i dostojanstvo. Zato Pesah nije samo praznik sjećanja, već i poruka nade da sloboda, istina i zajedništvo na kraju uvijek pobjeđuju. Zato će Izrael pobijediti i sada. Hag Pesah Sameah! - poručio je Dodik.
Narodu Izraela i svim Jevrejima širom svijeta upućujem iskrene čestitke povodom velikog praznika Pesaha.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 31, 2026
