Inspekcija udara po trgovcima: Izrečene drakonske kazne!

31.03.2026 15:49

Инспекција удара по трговцима: Изречене драконске казне!
Foto: pixabay

Republička tržišna inspekcija vršila je protekle sedmice pojačanu kontrolu formiranja cijena u trgovačkim objektima, a u skladu sa Odlukom o određivanju marže u prometu određenih proizvoda.

Kako se navodi u saopštenju, za proteklih sedam dana pokrenuto je 80 postupka, od čega je 58 završeno.

"U 32 slučaja utvrđeno je da se trgovci nisu pridržavali propisanih marži, te su im izrečene kazne u iznosu od 363.000 KM. Za potrebe nadzora angažovani su i tržišni inspektori na nivou jedinica lokalne samouprave. Prema do sada pristiglim izvještajima gradskih i opštinskih inspektora, u 26 slučajeva utvrđeno je prekoračenje marže, zbog čega su trgovcima izrečene i kazne u iznosu od 134.000 KM", ističe se u saopštenju.

Dodaju da kontrole trgovačkih objekata zapravo obuhvataju kontrolu formiranja cijena nekoliko stotina artikala, jer za svaki pojedinačni proizvod iz Odluke postoji na desetine robnih marki, različitih pakovanja, te je riječ o kompleksnim kontrolama koje iziskuju vrijeme.

"Formiranje cijena i dalje ostaje u fokusu djelovanja inspekcije, te pozivamo trgovce da se pridržavaju propisanih marži i ne izlažu riziku od kažnjavanja. Odlukom je propisana kazna u iznosu od 8.000 KM za pravno lice, 4.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu i 5.000 KM za preduzetnika ukoliko se ne pridržavaju propisanih marži", ističe se u saopštenju.

Takođe, predmet nadzora republičke tržišne inspekcije ostaje i pridržavanje Odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata.

