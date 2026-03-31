Minić: Srpska se odrekla u potpunosti akciza na gorivo

31.03.2026 14:21

Саво Минић на конференцији за медије у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Republika Srpska ulazi u veliki investicioni ciklus, ali isto tako vodi računa o građanima, što pokazuje i donesenim mjerama koje se tiču povećanja plata budžetskim korisnicima i smanjenja akciza na gorivo, rekao je član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić.

"Pokazujemo da smo odgovorni prema građanima. Republika Srpska se odrekla u potpunosti akciza koje idu u budžet. U toku je poziv benzinskim pumpama da učestvujemo sa 10 feninga po litru goriva. Nijedna zemlja u regionu nije donijela ovakve mjere", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci u pauzi sjednice Predsjedništva SNSD-a.

On je istakao da se izvršna vlast bavi i strateškim planiranjem kada su u pitanju strateške rezerve.

Канта за смеће

Banja Luka

Skuplji odvoz smeća u Banjaluci

"Na svim benzinskim pumpama u Srpskoj ima goriva. Izvršili smo i popis dizela za proljećnu sjetvu", rekao je Minić.

Osim toga, kaže Minić, vrše se kontrole cijena goriva, te marži koje su ograničene za osnovne životne namirnice i robu široke potrošnje.

Minić je rekao da je, osim auto-puta, u planu rekonstrukcija 350 kilometara puteva i 30 kilometara raskrsnica.

"Biće prihvaćene i odmah realizovane inicijative koje usvoji Predsjedništvo SNSD-a", rekao je Minić.

Pročitajte više

Канта за смеће

Banja Luka

Skuplji odvoz smeća u Banjaluci

3 h

0
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Zadovoljni smo pristupom nove administracije SAD-a

3 h

0
Браћа Панић ослобођени свих оптужби

Hronika

Braća Panić oslobođeni svih optužbi

3 h

2
Додик најавио ново повећање плата, помоћ пензионерима и младима

Republika Srpska

Dodik najavio novo povećanje plata, pomoć penzionerima i mladima

3 h

19

Više iz rubrike

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Zadovoljni smo pristupom nove administracije SAD-a

3 h

0
Додик најавио ново повећање плата, помоћ пензионерима и младима

Republika Srpska

Dodik najavio novo povećanje plata, pomoć penzionerima i mladima

3 h

19
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Republika Srpska

Dodik: SNSD predložio besplatne udžbenike za osnovce i pripravnički staž od šest mjeseci

3 h

2
Мјерење водостаја ријеке

Republika Srpska

Opadanje vodostaja i postepeno smirivanje bujičnih tokova

4 h

0

17

12

Rim objasnio odluku: Zašto su SAD dobile "crveno svjetlo"

17

03

Ko je žena koja je naslijedila OnlyFans

16

59

SDA-ov načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević pobijedio na javnom pozivu opštine koju on vodi

16

44

Da li se sjećate Zumbul-age iz "Sulejmana Veličanstvenog"? Danas je neprepoznatljiv

16

37

Hercegovinu će pogoditi najjača bura ove godine

