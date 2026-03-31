Minić: Srpska se odrekla u potpunosti akciza na gorivo

Republika Srpska ulazi u veliki investicioni ciklus, ali isto tako vodi računa o građanima, što pokazuje i donesenim mjerama koje se tiču povećanja plata budžetskim korisnicima i smanjenja akciza na gorivo, rekao je član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić.

"Pokazujemo da smo odgovorni prema građanima. Republika Srpska se odrekla u potpunosti akciza koje idu u budžet. U toku je poziv benzinskim pumpama da učestvujemo sa 10 feninga po litru goriva. Nijedna zemlja u regionu nije donijela ovakve mjere", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci u pauzi sjednice Predsjedništva SNSD-a.

On je istakao da se izvršna vlast bavi i strateškim planiranjem kada su u pitanju strateške rezerve.

Banja Luka Skuplji odvoz smeća u Banjaluci

"Na svim benzinskim pumpama u Srpskoj ima goriva. Izvršili smo i popis dizela za proljećnu sjetvu", rekao je Minić.

Osim toga, kaže Minić, vrše se kontrole cijena goriva, te marži koje su ograničene za osnovne životne namirnice i robu široke potrošnje.

Minić je rekao da je, osim auto-puta, u planu rekonstrukcija 350 kilometara puteva i 30 kilometara raskrsnica.

"Biće prihvaćene i odmah realizovane inicijative koje usvoji Predsjedništvo SNSD-a", rekao je Minić.