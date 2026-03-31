U Republici Srpskoj danas je zabilježeno opadanje vodostaja i postepeno smirivanje bujičnih tokova, saopšteno je iz Javne ustanove Vode Srpske.

U opadanju su vodostaji rijeka Una, Sana, Gomjenica, Vrbanja, Vrbas, Ukrina, Usora, Bosna i ostali vodotokovi, osim Drine u donjem toku i rijeke Save, gdje je zabilježen blagi rast zbog dotoka vode iz pritoka.

Svijet Najbizarnija pljačka: Presreli kamion i ukrali 12 tona KitKat čokoladica

Na brani Drenova voda i dalje otiče preko betonskog preliva, ali je nizvodno nivo rijeke Vijake znatno opao.

Nivo rijeke Ukrine i kanala Sava-Ukrina na području Broda znatno je opao, kao i nivo rijeke Lukavac u Semberiji.

Crpne stanice uz rijeku Savu rade sa 50 odsto kapaciteta.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, u naredna tri dana očekuju se slabije padavine koje ne bi trebalo znatnije da utiču na stanje vodostaja.

U narednom periodu očekuje se i postepeno topljenje snijega što će, zavisno od intenziteta topljenja, imati određeni uticaj na stanje vodostaja.

Svijet Nesvakidašnja nezgoda na moru: Sudario se sa kitom dok je surfao

Nadležne službe Javne ustanove Vode Srpske prisutne su na terenu i evidentiraju stanje vodotokova i vodozaštitnih objekata nakon perioda visokih vodostaja.

Najavljeno je da će, čim se steknu povoljni uslovi na terenu, biti nastavljeni svi započeti radovi s ciljem zaštite od poplava u Republici Srpskoj.