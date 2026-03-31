Logo
Large banner

Opadanje vodostaja i postepeno smirivanje bujičnih tokova

Autor:

ATV
31.03.2026 12:23

Мјерење водостаја ријеке
Foto: ATV BL

U Republici Srpskoj danas je zabilježeno opadanje vodostaja i postepeno smirivanje bujičnih tokova, saopšteno je iz Javne ustanove Vode Srpske.

U opadanju su vodostaji rijeka Una, Sana, Gomjenica, Vrbanja, Vrbas, Ukrina, Usora, Bosna i ostali vodotokovi, osim Drine u donjem toku i rijeke Save, gdje je zabilježen blagi rast zbog dotoka vode iz pritoka.

КитКет.jpg

Svijet

Najbizarnija pljačka: Presreli kamion i ukrali 12 tona KitKat čokoladica

Na brani Drenova voda i dalje otiče preko betonskog preliva, ali je nizvodno nivo rijeke Vijake znatno opao.

Nivo rijeke Ukrine i kanala Sava-Ukrina na području Broda znatno je opao, kao i nivo rijeke Lukavac u Semberiji.

Crpne stanice uz rijeku Savu rade sa 50 odsto kapaciteta.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, u naredna tri dana očekuju se slabije padavine koje ne bi trebalo znatnije da utiču na stanje vodostaja.

U narednom periodu očekuje se i postepeno topljenje snijega što će, zavisno od intenziteta topljenja, imati određeni uticaj na stanje vodostaja.

Сурвер, незгода.webp

Svijet

Nesvakidašnja nezgoda na moru: Sudario se sa kitom dok je surfao

Nadležne službe Javne ustanove Vode Srpske prisutne su na terenu i evidentiraju stanje vodotokova i vodozaštitnih objekata nakon perioda visokih vodostaja.

Najavljeno je da će, čim se steknu povoljni uslovi na terenu, biti nastavljeni svi započeti radovi s ciljem zaštite od poplava u Republici Srpskoj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vode Srpske

vodostaj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Авион, лет

Društvo

U februaru smanjen promet putnika na aerodromima

1 h

0
Тинејџерка (16) пронађена у локви крви: Убијена због момка?

Svijet

Tinejdžerka (16) pronađena u lokvi krvi: Ubijena zbog momka?

1 h

0
Полиција Србија

Srbija

Istraga o smrti studentkinje u Beogradu: Policija u Rektoratu

1 h

0
Стабилизација ситуације ни на видику: Више од три милиона незапослених

Ekonomija

Stabilizacija situacije ni na vidiku: Više od tri miliona nezaposlenih

1 h

0

Više iz rubrike

Предсједништво СНСД-а

Republika Srpska

Počela sjednica Predsjedništva SNSD-a; Konferencija za novinare na ATV-u

2 h

0
Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica: Degutantno Vukanovićevo srozavanje digniteta Narodne skupštine

2 h

6
Мјерење водостаја ријеке

Republika Srpska

Normalizuje se stanje na vodotocima: Na oprezu Doboj, Petrovo, Modriča, Šamac i Vukosavlje

6 h

0
Могућа обустава рада у Жељезницама ако данас не буде исплаћена плата

Republika Srpska

Moguća obustava rada u Željeznicama ako danas ne bude isplaćena plata

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

29

Uhapšen Turčin s potjernice, kršio zakon o klađenju

13

28

Izrael uveo smrtnu kaznu Palestincima za ubistva Izraelaca iz nacionalnih motiva

13

19

Prenos: Konferencija za novinare SNSD-a

13

18

Ima li razloga za brigu? Potvrđen prvi slučaj ptičijeg virusa kod čovjeka

13

11

Šta je s Ronaldom? Martinez otkrio pravo stanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner