Moguća obustava rada u Željeznicama ako danas ne bude isplaćena plata

Ukoliko plata za februar u Željeznicama Republike Srpske ne bude isplaćena danas, moguće je da radnici obustave rad već sutra, 1. aprila.

Iz Samostalnog sindikata saobraćajno transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske naveli su da juče radnicima Željeznica nije isplaćena plata za februar i podsjetili da zakonski rok za isplatu ističe danas.

Navode da je 16. februara ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske Zoran Stevanović, zajedno sa Upravom Željeznica i predstavnicima sindikata, potpisao sporazum i garantovao da plate neće kasniti.