Za povećanje 68 miliona KM: Ko će dobiti uvećanu platu?

ATV
30.03.2026 19:17

Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV/Branko Jović

Zaposlene u zdravstvu, obrazovanju - osnovnom, srednjem i visokom, kulturi, javnim službama i institucijama, organima uprave, Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i administrativno osoblje u pravosuđu, sljeduje povećanje plata.

U zdravstvu se uvodi dodatak do 20% prosječne bruto plate, uz povećanja od 3% za rukovodstvu, 7% za specijalizante, 10% za glavne sestre i 5% za ostale zaposlene. Istovremeno, plate rastu za 5% zaposlenima u javnim službama, obrazovanju, kulturi, upravi i pravosuđu, dok službenici u MUP-u koji nisu ranije obuhvaćeni dobijaju povećanje od 10%. Uvećane plate isplaćivaće se od 1. aprila.

Народна скупштина Републике Српске

Republika Srpska

Skupština usvojila: Veće plate od aprila

"Prema tome, ako sve to saberemo, vidjećemo je da je iz budžeta za 2026. godinu po osnovu ovog povećanja potrebno izdvojiti 68 miliona maraka. Ja ovdje još moram napomenuti da je ovo za prosvjetu drugo povećanje u ovoj godini, mi smo prosvjeti od 1. januara povećali plate linearno 100 KM kako bi se uskladili sa platama budžetskih korisnika i za to smo izdvojili 22 miliona KM. Sada ponovo izdvajamo 21 milion KM", kaže Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

Povećanje plata u javnom sektoru može biti veće od predloženog, jer se novac iz budžeta može preusmjeriti sa drugih investicija, stava su u SDS-u. Zbog čega se svima plate ne povećaju za 10, pitaju poslanici opozicije. Neki su i otvoreno rekli da su protiv povećanja plata.

"Ovo nisu odluke sindikata, reprezentativnih sindikata, ovo su vaše pojedinačne odluke", rekao je Ognjen Bodiroga, šef Kluba poslanika SDS-a u NSRS

"Neću glasati za ovaj prijedlog zakona i apsolutno ga neću podržati, a nadam se da će tako i drugi medicinski radnici reći. Ali sumnjam nažalost u to", rekla je Maja Dragojević Stojić, poslanik PDP-a u NS RS.

Kako bi se sačuvala budućnost Republike Srpske, potrebno je prije svega zadržati zdravstvene radnike u Srpskoj, a jedan od načina da se to uradi je redovno povećanje i usklađivanje plata tim radnicima, smatra vladajuća koalicija, odgovarajući na stavove opozicije.

Povećanje plata radnicima u javnom sektoru je dobra stvar jer se ovim potezom održava kontinuitet poboljšanja standarda građana, poruka je iz SNSD-a. Smatraju da je potrebno zadržati kontinuitet povećanja plata u svim oblastima u Republici Srpskoj, s obzirom na težinu posla i odgovornost koje zaposleni imaju u različitim institucijama.

"I da ovo povećanje, a mi smo svi svjesni da je ovo povećanje u ovom momentu je nešto što Republika Srpska i naš budžet mogu podnijeti bez većih problema, nešto što je primjereno s obzirom na novonastalu situaciju u kojoj se našao cijeli svijet ali i Republika Srpska", rekao je Mladen Ilić, poslanik SNSD-a u NS RS.

Povećanjem plata u javnom sektoru iskazuje se odgovornost prema građanima, poruka je premijera Srpske Save Minića. Ocijenio je nedobronamjernim izjave iz opozicionih redova budući da institucije Srpske adekvatno odgovaraju izazovima ekonomije uslovljenim globalnim dešavanjima.

"Recite mi jednu zemlju u regionu da je ograničila marže i odrekla se deset feninga akcize po litru goriva. Plus ograničenje marži, plus kontrola benzinskih pumpi, plus odluke koje su išle u smislu zaštite robe široke potrošnje, plus sada povećanje plata. To sve zajedno treba da posluži, ne da riješimo već da lakše podnesemo situaciju", kaže Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Upravo zbog toga je Vlada mislila na što veći broj radnika kako bi se ublažila trenutna situacija. Prijedlogom je predviđeno i uvećanje platnih koeficijenata od 10 odsto za sve državne službenike i namještenike zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji nisu obuhvaćeni prethodnim povećanjem plate.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

