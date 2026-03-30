''Oštetio inventar'': Nebojša Vukanović opet izbačen iz Narodne skupštine

Stevan Lulić
30.03.2026 14:17

14
Небојша Вукановић избачен из Народне скупштине Републике Српске

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović ponovo je izbačen sa sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

Naime, tokom rasprave, kao što smo i navikli, Vukanović je počeo da dobacuje i da galami, nakon čega je od potpredsjednika Parlamenta Anje Ljubojević dobio opomenu.

Međutim, to nije Vukanovića smirilo pa je čak pokušao da priđe govornici i mjestima na kojima sjedi rukovodstvo NSRS.

Ljubojevićeva je potom dala pauzu i izrekla Vukanoviću mjeru udaljenja iz sale.

U jednom momentu, moglo se vidjeti, Vukanović nastavlja da ide prema govornici, nakon čega je reagovalo obezbjeđenje.

Poslije pauze Ljubojevićeva je objasnila zašto je Vukanović udaljen iz sale, tvrdeći da je lider Liste za pravdu i red oštetio inventar.

"Gospodin Vukanović je imao više upozorenja da se vrati na dnevni red. Udaljen je jer je oštetio govornicu, odnosno mikrofon", rekla je ona.

