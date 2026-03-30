Minić: Povećanjem plata pokazujemo odgovornost

30.03.2026 14:03

Премијер Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Povećanjem plata u javnom sektoru iskazuje se odgovornost prema građanima, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Minić je ocijenio nedobronamjernim izjave iz opozicionih redova budući da institucije Srpske adekvatno odgovaraju izazovima ekonomije uslovljenim globalnim dešavanjima.

"Zato imamo i set drugih mjera. Nadao sam se da ćete biti korektni i govoriti o akcizama", rekao je Minić na posebnoj sjednici Narodne skupštine na kojoj se razmatra set zakona o povećanju plata u javnom sektoru.

On je istakao da je jedini prijedlog opozicije bio da se o akcizama odlučuje i prebacuje na nivo BiH.

"Recite mi jednu zemlju u regionu da je ograničila marže i odrekla se deset feninga akcize po litru goriva. To sve treba da doprinese da građani lakše podnesu ovo stanje", naglasio je Minić.

On se osvrnuo i na izlazak Republike Srpske na međunarodno finansijsko tržište, navodeći da je traženo 500 miliona evra, a da je ponuda bila više od milijardu KM.

"Republika Srpska ulazi u fazu gdje pokazujemo subjektivitet i imamo zaduženje od 36 odsto u odnosu na BDP. Druge zemlje su zadužene znatno više", naveo je Minić.

On je rekao da predstavnici Vlade i institucija žele otvorenu raspravu sa svima i o svim pitanjima.

