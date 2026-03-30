Tramp zaprijetio odmazdom ako se uskoro ne postigne sporazum

30.03.2026 13:53

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Ukoliko SAD i Iran, iz bilo kog razloga, uskoro ne postignu sporazum, uslijediće odmazda Vašingtona za smrt svih američkih vojnika i drugih ljudi koji su ubijeni tokom 47-godišnje vladavine terorističkog režima u Teheranu, upozorio je američki predsjednik Donald Tramp.

On je u objavi na Iksu naglasio da će SAD uništiti sve elektrane i naftne bušotine u Iranu, kao i ostrvo Karg, ukoliko se uskoro ne postigne sporazum i ako Teheran na otvori Ormuski moreuz.

Međutim, Tramp je naglasio da su u toku ozbiljni razgovori sa "novim, razumnijim režimom" u Iranu, da je ostvaren veliki napredak i da očekuje da će sporazum uskoro biti postignut.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

