Tramp zaprijetio odmazdom ako se uskoro ne postigne sporazum

Ukoliko SAD i Iran, iz bilo kog razloga, uskoro ne postignu sporazum, uslijediće odmazda Vašingtona za smrt svih američkih vojnika i drugih ljudi koji su ubijeni tokom 47-godišnje vladavine terorističkog režima u Teheranu, upozorio je američki predsjednik Donald Tramp.
On je u objavi na Iksu naglasio da će SAD uništiti sve elektrane i naftne bušotine u Iranu, kao i ostrvo Karg, ukoliko se uskoro ne postigne sporazum i ako Teheran na otvori Ormuski moreuz.
Međutim, Tramp je naglasio da su u toku ozbiljni razgovori sa "novim, razumnijim režimom" u Iranu, da je ostvaren veliki napredak i da očekuje da će sporazum uskoro biti postignut.
(SRNA)
