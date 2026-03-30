Logo
Large banner

Skandal u Francuskoj: Masoni naručivali ubistva

Autor:

ATV
30.03.2026 12:43

Komentari:

0
Полиција, Француска
Foto: Pexels

Dvadeset i dvije osobe, među kojima su masoni, bivši obaveštajci, policajci, ljekari i inženjeri izlaze pred francuski sud pod optužbama za ubistva i druge teške zločine povezane sa masonskom ložom Athanor, prenosi agencija France Pres.

Sedmorici optuženih preti kazna doživotnog zatvora. Njih 22 optuženo je za ubistvo, pokušaj ubistva, teški napad i kriminalno udruživanje u ime mafijaške grupe unutar masonske lože Athanor u pariškom predgrađu Puteo.

Na optuženičkoj klupi nalazi se najmanje četvoro slobodnih zidara od dvadesetak članova lože. Među ostalim optuženicima su četiri oficira francuske spoljno-obaveštajne službe (DGSE), tri policajca, šest direktora, radnik obezbeđenja, ljekar i inženjer.

Većina optuženih, u dobu između 30 i 73 godina, do sada nije imala policijski dosije. Navodni lideri kriminalnih operacija su masoni iz lože Athanor – Žan-Luk Bagur, Frederik Vaglio i Danijel Bolje.

Sud u Strazburu kaznio Italiju zbog pretresa masonske lože

Slučaj je pokrenut nakon neuspjelog naručenog ubistva u julu 2020. godine, kada su dvojica pripadnika francuskog padobranskog puka uhapšena sa oružjem u blizini doma poslovne savjetnice Mari-Elen Dini.

UKC-25092025

Hronika

UKC o stanju povrijeđenog policajca: Priključen na aparate

Tokom ispitivanja rekli su da su verovali kako je ubistvo Dini od njih zatraženo u ime francuske države, pod izgovorom da radi za izraelsku špijunsku agenciju Mosad. Istražitelji su otkrili njenu povezanost s Bagurom, poslovnim konkurentom i 69-godišnjim "poštovanim majstorom" lože Athanor.

Zločini vremenom eskalirali

Prema navodima iz istrage, Bagur je od kolege masona Vaglija tražio da organizuje eliminaciju svoje suparnice za naknadu od 70.000 evra.

Vaglio, 53-godišnji preduzetnik, navodno je djelovao kao posrednik između nalogodavca i tima plaćenika koji su radili za još jednog masona iz lože Athanor, Boljea, inače penzionisanog agenta unutrašnje obavještajne službe (DGSI).

Несрећа код Кључа, погинуо полицајац

Hronika

Ribnik danas tuguje: Oglasio se načelnik nakon smrti policajca

Vođa plaćenika Lero u pritvoru je priznao da su on i njegovi saradnici izveli većinu napada, pljački i ubistava za mafiju iz lože Athanor, uključujući ubistvo vozača trkačkih automobila, piše France Pres. S vremenom su zločini koje je naručivala masonska mafija eskalirali, od sitnih osvetničkih napada do ubistava.

U slučaju industrijske špijunaže, Lerojeva grupa navodno je napala preduzetnicu na ulici i otela joj računar. Automobil jedne od Bagurovih saradnica planuo je 2019. godine nakon što je otkrila dokaze o finansijskoj prevari unutar njegove firme.

Suđenje i pravni tok

Godine 2018. u šumi je pronađeno tijelo vozača trkačkih automobila Lorana Paskalija. Navodno je likvidiran jer nije platio dug Vaglijevim prijateljima.

Lero, koji je napustio vojsku da bi postao privatno obezbjeđenje, rekao je policiji da je mislio da deluje u ime vlade. Dodao je da ga je Bolje "manipulisao" i mamio idejom da postane doušnik DGSI-ja.

Олга Даниловић

Tenis

Strašan udarac za srpski tenis

"Za moju klijentkinju bilo je zastrašujuće što su ključne figure u ovom slučaju, policajci, bivši agenti DGSI-ja i masoni, upravo oni koji bi trebalo da djeluju za dobrobit društva", rekao je advokat Mari-Elen Dini, Žan-Vilijam Vezine.

Nije jasno kakve će informacije tužilaštvo moći da dobije od Boljea, koji je u pritvoru pokušao da izvrši samoubistvo, što ga je učinilo invalidom sa narušenom koncentracijom, upozorio je njegov advokat.

Očekuje se da će suđenje trajati najmanje tri mjeseca, prenosi b92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Masoni

ubistva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

УКЦ о стању повријеђеног полицајца: Прикључен на апарате

Hronika

UKC o stanju povrijeđenog policajca: Priključen na aparate

3 h

0
Отежано одвијање саобраћаја на неколико дионица

Društvo

Otežano odvijanje saobraćaja na nekoliko dionica

3 h

0
Несрећа код Кључа, погинуо полицајац, други у критичном стању превезен на УКЦ

Hronika

Ribnik danas tuguje: Oglasio se načelnik nakon smrti policajca

3 h

0
Страшан ударац за српски тенис

Tenis

Strašan udarac za srpski tenis

3 h

0

Više iz rubrike

Нетанјаху наредио пуни приступ Цркви Светог гроба за патријарха Јерусалима

Svijet

Netanjahu naredio puni pristup Crkvi Svetog groba za patrijarha Jerusalima

4 h

0
У стравичним поплавама страдале најмање 22 особе, многе зграде урушене

Svijet

U stravičnim poplavama stradale najmanje 22 osobe, mnoge zgrade urušene

5 h

0
Украли тијело убијене манекенке, па га обезглавили

Svijet

Ukrali tijelo ubijene manekenke, pa ga obezglavili

5 h

0
Авион, лет

Svijet

Mediji: Španija zatvorila vazdušni prostor za letove ka Iranu

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

13

Zakazana sjednica Predsjedništva SNSD-a

16

09

Ninković: "Čistoća" dostavila zahtjev za poskupljenje usluga

16

08

Ovo su imena uhapšenih koji su podvodili d‌jevojčice i plaćali im za seksualne usluge

16

07

Novak Đoković stiže u Zenicu na utakmicu BiH - Italija

16

03

Drama u Prištini: Urušio se put, sve propalo u ogromnu rupu!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner