Skandal u Francuskoj: Masoni naručivali ubistva

Dvadeset i dvije osobe, među kojima su masoni, bivši obaveštajci, policajci, ljekari i inženjeri izlaze pred francuski sud pod optužbama za ubistva i druge teške zločine povezane sa masonskom ložom Athanor, prenosi agencija France Pres.

Sedmorici optuženih preti kazna doživotnog zatvora. Njih 22 optuženo je za ubistvo, pokušaj ubistva, teški napad i kriminalno udruživanje u ime mafijaške grupe unutar masonske lože Athanor u pariškom predgrađu Puteo.

Na optuženičkoj klupi nalazi se najmanje četvoro slobodnih zidara od dvadesetak članova lože. Među ostalim optuženicima su četiri oficira francuske spoljno-obaveštajne službe (DGSE), tri policajca, šest direktora, radnik obezbeđenja, ljekar i inženjer.

Većina optuženih, u dobu između 30 i 73 godina, do sada nije imala policijski dosije. Navodni lideri kriminalnih operacija su masoni iz lože Athanor – Žan-Luk Bagur, Frederik Vaglio i Danijel Bolje.

Sud u Strazburu kaznio Italiju zbog pretresa masonske lože

Slučaj je pokrenut nakon neuspjelog naručenog ubistva u julu 2020. godine, kada su dvojica pripadnika francuskog padobranskog puka uhapšena sa oružjem u blizini doma poslovne savjetnice Mari-Elen Dini.

Hronika UKC o stanju povrijeđenog policajca: Priključen na aparate

Tokom ispitivanja rekli su da su verovali kako je ubistvo Dini od njih zatraženo u ime francuske države, pod izgovorom da radi za izraelsku špijunsku agenciju Mosad. Istražitelji su otkrili njenu povezanost s Bagurom, poslovnim konkurentom i 69-godišnjim "poštovanim majstorom" lože Athanor.

Zločini vremenom eskalirali

Prema navodima iz istrage, Bagur je od kolege masona Vaglija tražio da organizuje eliminaciju svoje suparnice za naknadu od 70.000 evra.

Vaglio, 53-godišnji preduzetnik, navodno je djelovao kao posrednik između nalogodavca i tima plaćenika koji su radili za još jednog masona iz lože Athanor, Boljea, inače penzionisanog agenta unutrašnje obavještajne službe (DGSI).

Hronika Ribnik danas tuguje: Oglasio se načelnik nakon smrti policajca

Vođa plaćenika Lero u pritvoru je priznao da su on i njegovi saradnici izveli većinu napada, pljački i ubistava za mafiju iz lože Athanor, uključujući ubistvo vozača trkačkih automobila, piše France Pres. S vremenom su zločini koje je naručivala masonska mafija eskalirali, od sitnih osvetničkih napada do ubistava.

U slučaju industrijske špijunaže, Lerojeva grupa navodno je napala preduzetnicu na ulici i otela joj računar. Automobil jedne od Bagurovih saradnica planuo je 2019. godine nakon što je otkrila dokaze o finansijskoj prevari unutar njegove firme.

Suđenje i pravni tok

Godine 2018. u šumi je pronađeno tijelo vozača trkačkih automobila Lorana Paskalija. Navodno je likvidiran jer nije platio dug Vaglijevim prijateljima.

Lero, koji je napustio vojsku da bi postao privatno obezbjeđenje, rekao je policiji da je mislio da deluje u ime vlade. Dodao je da ga je Bolje "manipulisao" i mamio idejom da postane doušnik DGSI-ja.

Tenis Strašan udarac za srpski tenis

"Za moju klijentkinju bilo je zastrašujuće što su ključne figure u ovom slučaju, policajci, bivši agenti DGSI-ja i masoni, upravo oni koji bi trebalo da djeluju za dobrobit društva", rekao je advokat Mari-Elen Dini, Žan-Vilijam Vezine.

Nije jasno kakve će informacije tužilaštvo moći da dobije od Boljea, koji je u pritvoru pokušao da izvrši samoubistvo, što ga je učinilo invalidom sa narušenom koncentracijom, upozorio je njegov advokat.

Očekuje se da će suđenje trajati najmanje tri mjeseca, prenosi b92.