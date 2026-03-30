UKC o stanju povrijeđenog policajca: Priključen na aparate

ATV
30.03.2026 12:34

УКЦ о стању повријеђеног полицајца: Прикључен на апарате
Foto: ATV

Pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske N. G. (26), koji je teško povrijeđen jutros, u udesu na prevoju Lanište kod Ključa, priključen je na aparat za mehaničku ventilaciju.

Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama" iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, pacijent je hospitalizovan u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje.

"Pacijent je primljen u politraumatizovanom stanju, priključen je na aparat za mehaničku ventilaciju i sve dalje prognoze su neizvjesne"“, saopštili su iz zdravstvene ustanove.

U ovom stravičnom udesu jutros je život izgubio njegov mladi kolega M. P. iz Drvara (27).

Mladići su radili u Policijskoj stanici Ribnik, a nesreća se dogodila dok su se vraćali s posla na putu Ključ – Bosanski Petrovac, u mjestu Lanište. Automobil u kojem su se nalazili sudario se s kamionom.

Na ovom dijelu puta saobraćaj je obustavljen tokom trajanja policijskog uviđaja.

